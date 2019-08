Pohjois-Korea jatkaa taas asetestejään

SOUL

Pohjois-Korea tekee taas asetestejä. Etelä-Korean puolustusvoimat kertoi varhain lauantaina, että pohjoisnaapurista oli laukaistu tunnistamattomia ammuksia mereen.

Pohjois-Korea on tehnyt vastaavia asekokeita useaan otteeseen viime viikkoina. Jos vanha kaava toistuu, mereen ammuttiin todennäköisesti lyhyen kantaman ohjuksia.

– Asevoimamme seuraavat liikkeitä pohjoisessa lisälaukaisujen varalta, puolustusvoimien esikunta sanoi.

Etelä-Korean kansallisen turvallisuuden neuvosto kokoustaa ohjuskokeen takia.

Aiemmilla kerroilla Pohjois-Korea on tiedotuksessaan liittänyt ohjuskokeet Yhdysvaltain ja Etelä-Korean sotaharjoituksiin, joista se ei ole mielissään. Sotaharjoitukset päättyivät tiistaina.

Perjantaina Pohjois-Korea hyökkäsi sanallisesti Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeota vastaan ja kutsui häntä "myrkylliseksi." Tämä oli reaktio Pompeon kommentteihin, joiden mukaan Yhdysvallat ei helpota pakotteitaan Pohjois-Koreaa kohtaan ennen kuin maa luopuu ydinaseista.

Neuvottelut ydinaseriisunnasta Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välillä eivät ole vielä päässeet jatkumaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un sopivat kesäkuun lopun tapaamisessaan Koreoiden rajalla, että neuvotteluja jatketaan.

Yhdysvaltain erikoislähettiläs Stephen Biegun sanoi aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltojen olevan valmis jatkamaan keskusteluja heti kun Pohjois-Korea ottaa yhteyttä.

Kun Trumpilta on kysytty Pohjois-Korean toistuvista ohjuskokeista, hän on todennut, että lyhyen kantaman ohjusten testaaminen on varsin tavanomaista eikä riko hänen ja Kimin välistä yhteisymmärrystä.