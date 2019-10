Pohjois-Irlanti höllentää aborttilainsäädäntöään ja laillistaa samaa sukupuolta olevien avioliiton

BELFAST

Pohjois-Irlanti höllentää tuntuvasti aborttilainsäädäntöään vastaamaan muualla Britanniassa voimassa olevia aborttilakeja. Asia varmistui maanantaina keskiyöllä, kun takaraja höllennysten estämiseksi umpeutui.

Aborttilain lieventämisestä päättivät Britannian kansanedustajat heinäkuussa. Pohjois-Irlannin paikallispäättäjille annettiin kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa höllennysten voimaantuloon.

Samalla laillistettiin samaa sukupuolta olevien avioliitto. Pohjois-Irlannin aborttilaki ja samaa sukupuolta olevien avioliittoa koskeva laki vastaavat nyt suurelta osin Englannin, Walesin ja Skotlannin lakeja.

Konservatiivisen Pohjois-Irlannin aborttilainsäädäntö on ollut yksi Euroopan tiukimmista. Aiemmin raskauden on voinut keskeyttää vain, jos äidin henki on vaarassa tai jos raskaus voisi aiheuttaa äidille vakavia ja pysyviä terveyshaittoja.

Pohjois-Irlannilla on aikaa valmistella uuden aborttilain vaatimia muutoksia ensi kevääseen asti ja samaa sukupuolta olevien avioliittoja tammikuun puoliväliin asti.