Pilasoittaja ilmoitti olemattomasta panttivankidraamasta – poliisi ampui viattoman miehen USA:ssa

WICHITA

Yhdysvaltain Kansasissa ilkivaltainen puhelinsoitto on johtanut yhden ihmisen kuolemaan, kun pilasoittajan yksityisasuntoon hälyttämä poliisi ampui kuoliaaksi 28-vuotiaan miehen torstaina. Tragediasta uutisoivat muun muassa The Wichita Eagle ja The Washington Post.

Soittaja ilmoitti hätäkeskukseen ammuskelusta ja panttivankitilanteesta osoitteessa Wichitan kaupungissa. Paikalle lähetetty poliisi ampui talosta ulos tullutta miestä kuolettavasti.

Hätäkeskusilmoitus todettiin pian perättömäksi.

Surmansa saanut 28-vuotias oli perheensä mukaan 2- ja 7-vuotiaiden lasten isä. Perheen mukaan mies oli aseeton tullessaan ulos talosta. Perhe on vaatinut laukauksen ampunutta poliisia ja pilasoittajaa vastuuseen tapahtuneesta.

Laukauksen ampunut poliisi on syrjässä virantoimituksesta tapauksen tutkinnan ajan. Kyseessä on poliisin mukaan normaali käytäntö. Perättömän puhelun soittanutta henkilöä etsitään. Wichitan poliisin mukaan sillä on "lupaavia johtolankoja" tapauksessa.

Taustalla videopelaajien riita?

Tragediaan johtanut ilkivaltasoitto muistuttaa pääasiassa yhdysvaltalaisena internetilmiönä tunnettuja pilapuheluita, joiden tarkoituksena on saada poliisin erikoisyksikkö rynnistämään kohteen kotiin. Puheluihin viitataan poliisin erikoisjoukkoihin viittaavalla termillä "swatting". Ilkivaltailmoituksia ovat tehneet toisistaan etenkin videopelaajat, mutta niitä on käytetty häirintään laajemminkin.

Wichitan varapoliisijohtaja Troy Livingston kutsui perjantaina tiedotustilaisuudessa torstain ilkivaltaista ilmoitusta "swatting-tapaukseksi". Kuolleen miehen perheen mukaan uhri ei pelannut videopelejä. Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt väitteitä siitä, että taustalla olisi kahden ulkopuolisen verkkopelaajan riita. Toisen pelaajista on väitetty yrittäneen lähettää poliisin riidan vastapuolen kotiin, mutta antaneen hätäkeskukselle väärän osoitteen. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet väitteitä.

