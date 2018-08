Pikkupuolue ristituulessa Hongkongissa — maan viranomaiset haluavat lakkauttaa puolueen väkivallan uhkaan vedoten

Vuonna 2014 vapaita vaaleja vaatinut opiskelijaprotesti hajotettiin kyynelkaasulla. Tuolloin yliopistossa opiskellut Chan Ho-tin kiinnostui politiikasta. Myös nimellä Andy Chan tunnettu itsenäisyyspoliitikko sai oivalluksen – Hongkong ei voi tehdä mitä haluaa ja pysyä osana Kiinaa, kirjoittaa South China Morning Post -lehti. Maaliskuussa 2016 Chan perusti puolueen nimeltä Hongkongin kansallinen puolue eli HKNP. Puolueen perustamisen yhteydessä Chan uhosi käyttävänsä vaikka väkivaltaa, jotta viesti menee perille. Chan jätettiin ulos lainsäädäntöneuvoston vaaleista vuonna 2016.

Viranomaiset uhkaavat lakkauttaa puolueen, joka on ilmoittanut koostuvansa 30–50 jäsenestä. Puolueen kasvot ovat Andy Chan ja puhemies Jason Chow Ho-fai. Puolueen olemassaolosta on luotettava vain heidän sanoihinsa. He ovat kieltäytyneet julkaisemasta jäsentietoja turvallisuussyihin vedoten.

– Olemme kansakunta, jota Kiina on nopeasti tuhoamassa ja ottamassa haltuunsa, sanoi 27-vuotias Chan Hongkongin kirjeenvaihtajien klubille FCC:lle pitämässään puheessa tiistaina.

Riippumaton Hongkong Free Press -media julkaisi Chanin puheen suorana. FCC:n tilaisuutta vastustettiin ankarasti ja se on myöhemmin leimattu "vastuuttomaksi" ja "laittomaksi".

Chanin mukaan Hongkong "ei ole koskaan ollut yhtä pahan kolonialistisen sorron alla". Hän myös puhui mannerkiinalaisista, jotka "vievät elintilaa".

FCC:n klubin edustalle oli kokoontunut joukko puhetta vastustavia mannerkiinamielisiä mielenosoittajia. Heidän mukanaan oli myös Jimmy Tso, jonka mielestä Chan on petturi.

– Haluamme harmoniaa Hongkongiin, mutta hänen kaltaisensa ihmiset yrittävät kaataa Kiinan hallituksen, ulkomaisten voimien tuella, Tso sanoi Reutersille.

HKNP ajaa Hongkongin itsenäistymistä Manner-Kiinasta. Kriitikoiden mukaan HKNP voi antaa Kiinalle syyn kiristää otettaan maltillisemmin demokraattisia oikeuksia ajavista tahoista.

Vuonna 2003 lähes puoli miljoonaa ihmistä jalkautui Hongkongin kaduille vastustamaan turvallisuuslakiesitystä, jonka pelättiin kurittavan muun muassa sananvapautta. Lakiesitys kuopattiin. Nyt Hongkongissa kiistellään, pitäisikö turvallisuuslaki sittenkin saada voimaan, ennen kuin Peking puuttuu asiaan.

Viranomaisten muisti on pitkä

HKNP-puoluetta uhkaa lakkauttaminen, jos se ei pysty syyskuun 4. päivään mennessä todistamaan, että se ei ole uhka kansalliselle turvallisuudelle. Viranomaiset ovat antaneet Chanille noin 900-sivuisen dokumentin, jossa on muun muassa satoja sivuja Chanin pitämiä puheita.

HKNP tuomitsee nykyään väkivaltaisuudet, mutta viranomaisten muisti on pitkä. Heidän mukaansa puolueen lakkauttaminen on ennakoiva toimenpide ja tilanteeseen on hyvä puuttua jo ennen mahdollisia väkivaltaisuuksia.

Lakkautusuhan takana on aikanaan brittikolonialistien hyväksymän lain yhteisösäädös, jolla estettiin brittivallan aikana Kiina-mielisten puolueiden ja kiinalaisen mafian toimintaa Hongkongissa. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta kun säädöstä käytetään sitten vallanvaihdon Britannialta Kiinalle vuonna 1997.