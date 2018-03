Perun eronnut presidentti kiistää korruptiosyytteet: "Oppositio yrittää lavastaa"

Suomen viranomaiset vahvistivat Dubaissa kateissa olleen suomalaisnaisen löytyneen – häneen on oltu yhteydessä

Dubaissa kadonneeksi ilmoitettu Suomen kansalainen on löytynyt, vahvistavat Suomen ulkoministeriö ja poliisi. Viranomaiset saivat asiasta vahvistuksen tänään iltapäivällä. He ovat keskustelleet naisen kanssa, ja tämä on ollut yhteydessä myös läheisiinsä. Lue lisää