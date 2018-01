Pariisissa pitkäkynnet iskivät Ritz-hotelliin, mukaan lähti miljoonien arvosta jalokiviä

PARIISI

Pariisissa kirvein aseistautuneet ryöstäjät saivat saaliikseen miljoonien eurojen arvosta jalokiviä keskiviikkona. Isku tehtiin kaupungin keskustassa maailmankuulussa Ritz-hotellissa.

Poliisin mukaan viidestä epäillystä kolme on saatu kiinni, mutta kaksi on edelleen karkuteillä. Poliisilähteiden mukaan kähvellettyjen jalokivien arvo on useita miljoonia euroja.

Viisikko oli ranskalaismedian mukaan rikkonut hotellin sisällä olevan kaupan ikkunan noin kello 18 paikallista aikaa, kertoi BBC.

– Maailmankuulut jalokivikauppiaat olivat panneet näytteille jalokiviä Ritzissä, kertoi poliisilähde uutistoimisto AFP:lle.

Kolme ryöstöstä epäiltyä saatiin kiinni näiden yrittäessä paeta paikalta.

Tapahtuman jälkeen turvallisuusjoukot sulkivat katuja hotellin ympäriltä.

STT

