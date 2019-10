Pankkiryöstäjä Dillingerin hauta aiotaan avata Yhdysvalloissa – sukulaiset epäilevät, että haudassa on väärä mies

WASHINGTON

Yhdysvalloissa Indianan osavaltio on antanut luvan kaivaa tunnetun pankkiryöstäjän John Dillingerin jäänteet ylös haudasta. Pyynnön ovat esittäneet vuonna 1934 kuolleen ryöstäjän sukulaiset. He epäilevät, että haudassa ei välttämättä lepääkään Dillinger, jonka on kerrottu kuolleen poliisin luoteihin chicagolaisen elokuvateatterin ulkopuolella.

Dillingerin kopla ryösti 1930-luvulla useita pankkeja ja tappoi ryöstöjen yhteydessä 10 ihmistä. Lehdistön tiiviisti seuraama ryöstäjä sai liikanimen yhteiskunnan ykkösvihollinen. Haudan avaamista vaativien sukulaisten mukaan on mahdollista, että FBI ampui elokuvateatterin ulkopuolella jonkun muun kuin Dillingerin. Tiedot haudatun miehen silmien väristä, arvista, hampaiden kunnosta ja sormenjäljistä eivät vastaa Dillingerin tietoja, sanoo Dillingerin sisaruksen tytär valaehtoisessa lausunnossaan. – Jos hän (Dillinger) ei kuollutkaan tuona päivänä, haluan tietää mitä hänelle tapahtui, saiko hän lapsia ja onko kukaan heistä tai heidän lapsistaan yhä elossa, nainen kirjoittaa. FBI pitää puheita salaliittoteoriana FBI puolestaan pitää edelleen kiinni virallisesta näkemyksestä, jonka mukaan Dillinger ammuttiin hänen oltuaan kahden naisen kanssa katsomassa Clark Gablen tähdittämää elokuvaa Manhattan Melodrama (suomeksi Kuolemaantuomittu). Liittovaltion keskusrikospoliisi pitää ajatusta Dillingerin sijaan haudatusta miehestä "salaliittoteoriana. Indianapolisissa sijaitseva hauta on määrä avata joulukuun viimeisenä päivänä tänä vuonna. Uutiskanava CNN:n mukaan haudan avaaminen oli alun perin tarkoitus tehdä jo syyskuussa ja kuvata osaksi dokumenttielokuvaa. Crown Hillin hautausmaa on kuitenkin vastustanut haudan avaamista, joten on mahdollista, asia etenee vielä oikeuden käsittelyyn. CNN:n mukaan haudatun miehen jäänteet on tarkoitus laskea takaisin hautaan vielä samana päivänä.