Pakohuoneen järkyttävä tulipalo johti kymmeniin tarkastuksiin Puolassa: 13 pakohuonetta suljettu, turmahuoneen omistaja pidätetty

Puolan viranomaiset tarkastivat viikonloppuna 179 pakohuonetta, joista peräti 129 ei täyttänyt terveys- ja turvalisuusvaatimuksia. 13 pakohuonetta määrättiin suljettaviksi heti.

Tarkastukset aloitettiin sen jälkeen, kun Koszalinin kaupungissa sijaitsevassa pakohuoneessa syttyi lauantaina tulipalo. Turmassa kuoli viisi teini-ikäistä.

Puolan tiedotusvälineiden mukaan turmahuoneen omistaja pidätettiin sunnuntaina.

Ministeri vetoaa valvonnassa vanhempiin

Kaikkiaan Puolassa on arvioitu olevan noin 1 100 pakohuonetta, ja hallitus on luvannut selvittää, onko niitä koskevia määräyksiä syytä tiukentaa. Ongelmana on kuitenkin valvonta.

Sisäministeri Joachim Brudzinski vetosi vanhempiin, jotta nämä ilmoittaisivat mahdollisista turvallisuusrikkomuksiin syyllistyneistä pakohuoneyrityksistä sekä muista lasten ja nuorten suosimista viihdekeskuksista.

–Rangaistusten on oltava kovia, ministeri totesi.

Suomalaisyrittäjät kuvaavat Itä-Eurooppaa villiksi

Lännen Median lauantaina haastattelemat suomalaiset pakohuoneyrittäjät kertoivat kokemustensa perusteella, että juuri Itä-Euroopassa pakohuoneiden turvallisuuskulttuuri on villiä. Huoneissa saatetaan käyttää jopa avotulta.

Suomalaisten pakohuoneyritysten turvallisuuskulttuuria yrittäjät kuvaavat erittäin hyväksi. Lähes poikkeuksetta huoneista pääsee pois milloin tahansa, ja lisäksi henkilökunta valvoo pelitapahtumia.

Pakohuoneissa pelaajat pyrkivät pääsemään huoneesta ulos selvittämällä erilaisia pulmatehtäviä.