Pakistanissa osoitettiin mieltä raiskatun ja murhatun tytön takia, kaksi protestoijaa kuoli

LAHORE

Pakistanissa ainakin kaksi ihmistä on kuollut mielenosoituksessa, joka järjestettiin sen jälkeen, kun alaikäinen tyttö raiskattiin ja murhattiin. Asiasta kertoo paikallinen poliisi. Lisäksi ainakin kolme ihmistä on saanut vammoja.

BBC:n mukaan mielenosoittajat kuolivat, kun poliisi ampui mielensoittajajoukkoon, joka pyrki sisään poliisin päämajaan Kasurissa.

Mielenosoitukseen osallistui satoja ihmisiä, ja poliisi kutsui puolisotilaallisia joukkoja turvaamaan järjestystä. Mielenosoittajien mukaan viranomaiset eivät tee tarpeeksi estääkseen hyväksikäyttöjä, seksuaalista väkivaltaa ja murhia.

Viime viikolla kadonnut tyttö löydettiin kuolleena roskakasasta

Uutistoimisto AFP:n mukaan murhattu tyttö oli kahdeksanvuotias, Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan lapsi oli seitsemän. AFP kertoo, että nimettömänä pysyvän viranomaisen mukaan tyttö kidnapattiin viime viikon torstaina ja hänet löydettiin kuolleena roskakasasta tiistaina.

AFP:n mukaan tyttö oli kahdeksas alaikäinen, joka on vuoden sisään raiskattu ja murhattu Kasurissa. BBC:n mukaan samankaltaisia tapauksia on ollut kahden vuoden aikana yhteensä 12. Poliisin mukaan viisi tapausta liittyy samaan epäiltyyn, jota on etsitty satojen viranomaisten voimin. Lisäksi dna-näytteitä on otettu 90 mahdolliselta epäillyltä.

