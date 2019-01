Paine Trumpin ympärillä kasvaa – Venäjä-tutkinnan valmistumista odotetaan kiivaasti

Onko erikoissyyttäjä Robert Mueller löytänyt riittäviä todisteita Venäjä-kytköksistä Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia vastaan? Kysymys on roikkunut ilmassa kuukausien ajan. Yhdet odottavat vastausta malttamattomina, toiset pelonsekaisin tuntein.

Mueller on tutkinut jo yli puolitoista vuotta, tekikö Trumpin kampanja lainvastaista yhteistyötä Venäjän kanssa auttaakseen Trumpin vaalivoittoon vuoden 2016 vaaleissa. Lisäksi hän tutkii, syyllistyikö Trump oikeuden työn estämiseen erottaessaan FBI:n johtajan James Comeyn.

Vaikka syytökset ovat tutkinnan edetessä liukuneet yhä lähemmäs presidenttiä ja hänen lähipiiriään, vielä ei tiedetä, mitä Muellerin loppuraportti Trumpista lopulta paljastaa. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtajan Mika Aaltolan mukaan presidenttiä koskevan tiedon julkaisemista Venäjä-tutkinnassa onkin varjeltu hyvin tarkasti.

– Vaikka esimerkiksi tiedetään, että Muellerin papereissa Trumpista käytetään koodinimeä ”Henkilö 1”, on presidenttiin kohdistuvat epäilyt toistaiseksi pidetty aika lailla salassa.

Aaltolan mukaan on joka tapauksessa selvää, että tutkinnassa nousseet epäilykset ulottuvat Trumpin entistä kampanjapäällikköä Paul Manafortia pidemmälle.

Tällä viikolla selvisi, että Manafort oli peitellyt tapaamisiaan ja yhteydenpitoaan ukrainalais-venäläiseen Konstantin Kilimnikiin. Kilimnikillä on yhteyksiä Venäjän tiedustelupalveluihin.

Paljastus on yksi todiste siitä, että Trumpin kampanjan kytkökset venäläisiin eivät ole olleet niin satunnaisia kuin on väitetty. Aiemmin Manafort on jo tuomittu vero- ja pankkipetoksista. Tuomio tuli ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja tapahtuneista rikoksista.

Muellerin tutkinta onkin poikinut useita rikossyytteitä, jotka eivät suoraan liity Venäjä-tutkintaan.

Cohen todistaa julkisesti

Sekä Manafort että tuomiota odottava Trumpin entinen neuvonantaja Michael Flynn ovat tehneet yhteistyötä Muellerin tutkinnan kanssa syytesuojan ja alennettujen rangaistusten toivossa.

– Kysymys kuuluukin, mitä tietoja he ovat antaneet ja ulottuvatko tiedot presidenttiin tai hänen lähisukulaisiinsa asti, Aaltola toteaa.

Myös Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen on jakanut tietojaan Muellerin tutkinnalle. Muellerin tiimin oikeudelle esittämien asiakirjojen mukaan Cohen on tarjonnut hyödyllistä tietoa Venäjään liittyvistä, arkaluontoisista asioista.

Cohenin on lisäksi määrä todistaa julkisesti edustajainhuoneen edessä helmikuussa. CNN:n mukaan tällöin voi julkisuuteen tulla uusia asioita, joita Cohen on Muellerille kertonut.

