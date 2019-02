Paavi myönsi pappien ja piispojen seksuaalisesti hyväksikäyttäneen nunnia – jopa kokonainen nunnakunta jouduttiin sulkemaan seksiorjuuden vuoksi

Trump korosti linjapuheessaan yhteistyön ja kompromissien tarvetta – "Saan sen rakennettua", hän vakuutti Meksikon rajamuurista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on peräänkuuluttanut State of the Union -linjapuheessaan odotetusti yhteistyön ja kompromissien tarvetta. Kongressiin kokoontunut yleisö osoitti suosiota Trumpin avatessa puheensa rakentavaan sävyyn. Lue lisää