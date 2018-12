Päätös Yhdysvaltojen joukkojen vetämisestä pois Syyriasta on allekirjoitettu

Indonesian tsunamissa kuolleiden määrä noussut jälleen – kuolleita vahvistetaan olevan 281, loukkaantuneita yli tuhat

Indonesiassa tulivuori Anak Krakataun purkauksesta lähtenyt tsunami on tappanut jo ainakin 281 ihmistä, kertoo kansallinen hätätilavirasto. Lisäksi yli 1 000 ihmistä on saanut vammoja. Guardianin mukaan kadonneeksi on ilmoitettu 57 ihmistä.