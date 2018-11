Pääministeri May: "Uskon vahvasti, että tämä oli paras luonnos, joka voitiin neuvotella" – Hallitus jatkaa luonnoksen kanssa

Ensimmäinen Brexit-kokous päättyi tänään keskiviikkona viiden tunnin jälkeen. Pääministeri Theresa May lausui kello 21.30 Suomen aikaa, että hallitus on päättänyt edetä sopimusluonnoksen kanssa.

–Uskon vahvasti, että tämä oli paras luonnos, joka voitiin neuvotella, May totesi Downing Street 10:n oven edustalla livekameroiden kuvatessa.

Mayn mukaan neuvottelut olivat yksityiskohtaiset ja kiihkeät. Vaikeuksiakin oli esimerkiksi Pohjois-Irlannin rajasta.

Koska kokouksessa hallitus hyväksyi sopimusluonnoksen, seuraavien päivien aikana selviää, eroaako Britannia Euroopan unionista hyvässä järjestyksessä vai kaoottisesti ilman sopimusta.

May sanoi myös, että kyseessä on ratkaiseva, eteenpäin vievä askel.

–Pääministerinä velvollisuuteni on tehdä päätöksiä maamme parhaaksi, May lopetti lyhyen lausuntonsa.

Sopimusluonnoksen ja kokouksen varsinaisesta sisällöstä May lupasi antaa virallisen lausunnon huomenna torstaina.

Britannian on määrä erota EU:sta maaliskuun loppuun mennessä. Brexit-neuvotteluja on käyty yli vuoden ajan. Erosopimusta on Britanniassa kritisoitu niin konservatiivien kuin työväenpuolueenkin riveistä.