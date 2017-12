Opioidikriisi laski USA:n eliniän odotetta jo toista vuotta peräkkäin

Pilasoittaja ilmoitti olemattomasta panttivankidraamasta – poliisi ampui viattoman miehen USA:ssa

Yhdysvaltain Kansasissa ilkivaltainen puhelinsoitto on johtanut yhden ihmisen kuolemaan, kun pilasoittajan yksityisasuntoon hälyttämä poliisi ampui kuoliaaksi 28-vuotiaan miehen torstaina. Tragediasta uutisoivat muun muassa The Wichita Eagle ja The Washington Post.