Onnettomuudessa kuollut norjalaistoimittaja vaali Barentsin alueen mediayhteistyötä

Trump suomii ex-asianajajaansa Playboy-tähden kanssa nauhoitetusta keskustelusta: "Ehkä laitonta"

Presidentti Donald Trump arvostelee entistä asianajajaansa siitä, että tämä on nauhoittanut keskustelun Playboy-tähden vaientamisesta rahalla. Yhdysvaltalaislehti New York Times kertoi eilen, että Trumpin pitkäaikaisella ex-asianajaja Michael Cohenilla on nauhoitettuna keskustelu, jossa asianajaja ja Trump keskustelevat Playboy-tähden kanssa tälle maksettavasta korvauksesta. Playboy-malli Karen McDougal on kertonut, että hänellä on ollut suhde Trumpin kanssa vuosina 2006–2007. Lue lisää