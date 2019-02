Observer: Työväenpuolue natisee brexit-kiistojen takia, moni kansanedustaja kaavailee lähtöä

LONTOO

Britanniassa useat työväenpuolueen kansanedustajat suunnittelevat jättävänsä puolueen brexit-erimielisyyksien takia, uutisoi Guardianin sisarlehti Observer.

Ainakin kuusi puoluejohtaja Jeremy Corbyniin tyytymätöntä kansanedustajaa kaavailee lähtöä, lehti kertoo nimettömien lähdetietojensa pohjalta. Brexitin lisäksi myös maahanmuuttoa ja ulkopolitiikkaa koskevat näkemyserot selittävät lähtöaikeita.

Työväenpuolue on brexitin suhteen vahvasti jakaantunut, ja eroprosessi on ajanut Corbynin ahtaalle. Oppositiojohtajan EU-vastaiset näkemykset ovat suututtaneet monet, jotka haluaisivat Britannian peruvan eroaikeensa. Corbynia on arvosteltu puolueen sisällä muun muassa siitä, ettei hän ole ajanut uutta kansanäänestystä EU-jäsenyydestä.

Labourista lähtöä tekevät kansanedustajat vastustavat EU-eroa ja pohtivat uuden liikkeen perustamista poliittiseen keskustaan, Observer kertoo.

Sunnuntaisin ilmestyvän Observerin tuoreen mielipidemittauksen mukaan työväenpuolueen kannatus on sukeltanut ja tyytymättömyys Corbynin brexit-linjaan kasvanut.

Labourin kannatus on kyselyn mukaan pudonnut 36 prosenttiin eli seitsemän prosenttiyksikön päähän pääministeri Theresa Mayn konservatiiveista.

Eroprosessi takalukossa

Kyselyn perusteella työväenpuolue näyttää menettävän brexitiä kannattavia äänestäjiään konservatiiveille. EU:hun jäämistä puoltavat äänestäjät sen sijaan näyttävät karkaavan EU-myönteisten liberaalidemokraattien taakse.

Britannian eroprosessi on pahasti takalukossa, sillä pääministeri May ei ole saanut brittiparlamenttia EU:n kanssa neuvotellun erosopimuksen taakse. Parlamentti on vaatinut, että erosopimus pitää avata uudelleen neuvotteluille, mutta EU-maat ovat toistuvasti kieltäytyneet tästä.

Kansanedustajat eivät halua Britannian irtoavan EU:sta ilman erosopimusta, mutta samalla he eivät myöskään halua anoa eroneuvotteluihin lisäaikaa, ellei sopimusta ole saatu hyväksyttyä parlamentissa helmikuun loppuun mennessä.

Britannian aika käy vähiin, sillä maan EU-eron on määrä astua voimaan 29. maaliskuuta.

STT

