Obaman ex-avustaja sai rikossyytteen Muellerin Venäjä-tutkintaan liittyvässä vyyhdissä

May kertoi torjuneensa EU-johtajien haluamia ehtoja brexit-lykkäykselle

Britannian pääministeri Theresa May on selvittänyt EU:n kanssa sovittua brexitin lykkäystä maansa parlamentin alahuoneelle. May kertoi joidenkin EU-johtajien halunneen asettaa jatkoajalle tiukkoja ehtoja, jotka hän oli kuitenkin torjunut. Lue lisää