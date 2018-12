NYT: Trumpin kansliapäällikön kaappaus ei onnistunut – Ayers kieltäytyy tehtävästä

Pääministeripuolue saamassa murskavoiton Armenian vaaleissa

Armeniassa eronneen pääministeri Nikol Pashinianin puolue on alustavien tulosten mukaan ottamassa tukevan vaalivoiton. Vaalikomission mukaan Pashinianin puolue on saamassa yli 70 prosenttia äänistä, kun vaalipiireistä on käyty läpi noin 40 prosenttia. Lue lisää