NYT: Ex-demokraattisenaattori Webb harkinnassa USA:n puolustusministeriksi

WASHINGTON

Entinen demokraattisenaattori Jim Webb on ehdolla Yhdysvaltain puolustusministeriksi, kertoo New York Times hallintolähteisiin nojaten.

Puolustusministerin tehtävä on ollut avoinna sen jälkeen, kun Jim Mattis erosi tehtävästä viime kuussa vastalauseena presidentti Donald Trumpin päätökselle vetää Yhdysvaltain joukot Syyriasta. Patrick Shanahan toimii parhaillaan virkaatekevänä puolustusministerinä.

New York Timesin mukaan 72-vuotiaan Webbin nimi on ollut esillä Valkoisen talon sisäisissä keskusteluissa ja häneen on oltu hallinnon puolelta yhteydessä. Webb ei kommentoinut asiaa New York Timesille.

Vaikka Irakin sotaa äänekkäästi vastustanut Webb vaihtoi vuonna 2006 republikaaneista demokraatteihin, hänen puolustuspoliittiset näkemyksensä ovat varsin lähellä presidentti Trumpia. Webb esimerkiksi kannattaa tiukkaa linjaa Kiinaa vastaan ja Yhdysvaltain sotilaspolitiikan painopisteen siirtämistä Lähi-idästä Itä-Aasiaan. Hän myös kritisoi vuonna 2015 presidentti Barack Obaman tekemää ydinsopimusta Iranin kanssa. Trump on sittemmin vetänyt Yhdysvallat pois sopimuksesta.

Hallintokokemusta jo 1980-luvulta

Webb toimi senaattorina Viginiasta vuodet 2007–2013. Hän lähti vuonna 2015 mukaan demokraattien presidenttikisaan mutta jätti kilvan kesken ennen ensimmäisiä esivaaleja.

Vietnamin sodassa taistellut ja haavoittunut Webb sai hallintokokemusta jo 1980-luvulla, jolloin hän toimi presidentti Ronald Reaganin hallinnossa apulaispuolustusministerinä ja laivastosta vastaavana ministerinä.

Vielä tiedossa ei ole, kuinka vahvoilla Webb on uudeksi puolustusministeriksi. Trumpilla on tapana pyöritellä eri nimiä, kun hän pohtii nimityksiä virkoihin. Presidentti sanoi viime viikolla, että Shanahan saattaa toimia virkaatekevänä puolustusministerinä pitkäänkin.

Jos valinta osuisi Webbiin, hän olisi maltillisempi vaihtoehto kuin ne republikaanit, joita myös on pidetty mahdollisina ehdokkaina puolustusministeriksi.

STT

