Yksi Notre Damen torneista romahtanut, katto ilmiliekeissä

PARIISI

Pariisin Notre Dame -katedraali on tulessa, kertovat viranomaiset. Sosiaalisessa mediassa levinneissä kuvissa näkyy, miten valtavat harmaat savupilvet nousevat kohti taivasta ja liekit loimottavat pyhäkön katolla.

Pariisin apulaispormestarin Emmanuel Gregoiren mukaan katedraalin toinen torni on romahtanut, samalla kun liekit roihuavat katolla.

Katedraalin edustajan mukaan kaikki katon puiset tukirakenteet ovat tulessa. Katedraalia korjataan parhaillaan, ja poliisin mukaan tulipätsi on saattanut saada alkunsa korjaustöistä. Poliisin mukaan mikään ei tällä hetkellä viittaa siihen, etteikö kyseessä olisi onnettomuus.

Palo sai alkunsa hieman ennen kello iltaseitsemää paikallista aikaa.

Silminnäkijöiden mukaan paloautoja ajaa jatkuvasti kovalla vauhdilla kohti Citén saarella Seine-joella sijaitsevaa katedraalia. Pariisin poliisi on kehottanut ihmisiä välttämään paloaluetta ja tekemään tilaa hälytysajoneuvoille.

Pariisin pormestari Anne Hidalgo kuvaili Twitterissä paloa "kauhistuttavaksi"

– Palokunta yrittää saada liekkejä hallintaan, Hidalgo kirjoitti.

Notre-Dame on 130 metriä pitkä ja 48 metriä leveä. Se on valmistunut vuonna 1345.

Katedraali kuuluu Euroopan suosituimpiin turistikohteisiin.

Macron kiirehti palopaikalle

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on perunut täksi illaksi suunnitellun televisiopuheensa ja kiirehtii palopaikalle.

Palo on herättänyt laajalti kommentteja sosiaalisessa mediassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Notre Dame -katedraalin palo on "kauhea". Trump kirjoittaa Twitterissä, että palo tulisi sammuttaa ilmasta käsin ja nopeasti.

– Ehkäpä lentävistä sammutuskoneista olisi apua. Nyt on syytä toimia nopeasti, presidentti neuvoi.

Suomalaisen palomestarin arvio: Notre Damen vauriot noussevat mittaviksi

Notre Dame -katedraalin tulipalo näyttäisi olevan voimakas, ja palon aiheuttamat tuhot voivat nousta mittaviksi. Näin arvioi ensimmäisten kuvien perusteella Pariisin arvopyhätön paloa Helsingin pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Vesa Paatelma.

– Esimerkiksi kumirenkaita ei tarvitse olla kummoistakaan määrää, kun niiden palosta muodostuu jo paljon savua. Mutta jos kyse on rakennuksesta, ja savua muodostuu noin runsaasti sekä savu on lisäksi tummahkoa, voi arvioida, että palo on voimakas, Paatelma sanoo.

Tästä on mahdollista Paatelman mukaan päätellä, että riski palon leviämisestä katedraalissa edelleen on suuri.

– Harmillisen usein tämän tyyppisissä tulipaloissa käy niin, että pelastustoiminnalla voidaan vain rajoittaa palon leviämistä. Lopputuloksena vauriot ovat sitten mittavat.

Paatelman mukaan Notre Damen kivisessä katedraalissa on palavaa materiaalia, kuten mahdollisesti puisia kattorakenteita. Sitä, millaista muuta palokuormaa rakennuksen sisällä on, on palomestarin mukaan vaikeaa arvioida.

STT

STT