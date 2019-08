Norjalaislehti VG: Norwegianin lentokoneesta putoili metalliosia talojen ja autojen päälle Roomassa

New York Timesin lähdetiedot: Itsemurhan vankisellissä tehnyttä Epsteiniä ei tarkkailtu asianmukaisesti

Seksuaalirikoksista syytetyn upporikkaan yhdysvaltalaisen liikemiehen Jeffrey Epsteinin kuolema vankisellissä on herättänyt kummastusta ja kysymyksiä. Kuoleman jälkeen on levinnyt myös salaliittoteorioita, joista yhden Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jakoi Twitter-tilillään. Trump on kuulunut Epsteinin lähipiiriin. Lue lisää