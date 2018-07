Nordean päästrategi: Tulospettymykset eivät enteile laajempaa pörssisukellusta – "Markkinatilanne näyttää kohtuullisen hyvältä"

Uudessa-Seelannissa perheväkivallan uhreille 10 päivän palkallinen loma – tuore laki ensimmäinen laatuaan maailmassa

Uudessa-Seelannissa on hyväksytty laki, jossa perheväkivallan uhreille myönnetään 10 päivän palkallinen loma töistä, kirjoittaa The Guardian. Loman tarkoituksena on taata uhreille mahdollisuus jättää kumppaninsa, etsiä uusi koti ja antaa heille tilaisuus suojella itseään ja mahdollisesti lapsia. Lue lisää