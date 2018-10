Nobelin rauhanpalkinto seksuaalisen väkivallan vastustajille

NYT: Myös New Yorkin kaupunki selvittää Trumpin perheen verokuvioita

New Yorkin kaupunki on aloittanut selvityksen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suvun verokuvioista, kertoo New York Times. Kaupunki aikoo selvittää asiaa yhdessä osavaltion viranomaisten kanssa. New Yorkin osavaltion verovirasto on jo aiemmin kertonut tutkivansa Trumpin väitettyä osallistumista verojen välttelyyn. Lue lisää