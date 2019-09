New York Times: Trumpin ilmiantaja on CIA:n virkailija

HELSINKI

Presidentti Donald Trump kertoi Yhdysvaltain YK-delegaation henkilökuntaan kuuluvalle joukolle haluavansa tietää, kuka antoi tiedot Ukraina-puhelun ilmiantajalle, kertoo New York Times. Lehden mukaan Trump oli sanonut, että kuka ikinä tiedot antoikaan, on "lähes vakooja".

Presidentin puheesta muistiinpanot ottanut henkilö kertoi lehdelle, että Trumpin kommentti järkytti paikalla olleita. Trump kommentoi asiaa yksityistilaisuudessa, jossa oli tarkoitus kunnioittaa YK-delegaatiota. Aluksi Trump kritisoi entisen varapresidentin, demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Joe Bidenin roolia Ukrainassa, kun Bidenin poika oli mukana ukrainalaisessa kaasuyhtiössä.

Lehden mukaan Trump palasi puheissaan useasti ilmiantajaan ja tuomitsi aiheesta uutisoivan median kieroksi. Trump myös sanoi, ettei ilmiantaja ollut itse kuullut puhelua.

– Haluan tietää, kuka on se henkilö, joka antoi ilmiantajalle tiedot, koska sellainen on lähellä vakoilua, Trump sanoi New York Timesin mukaan.

– Tiedättekö, mitä ennen teimme, kun olimme viisaita vakoojien ja maanpetosten suhteen? Hoidimme sen hieman eri tavalla kuin nykyään.

NYT: Ilmiantaja työskentelee CIA:ssa?

New York Times kertoo lähteisiinsä vedoten, että Trumpin puhelinkeskustelun Ukrainan presidentin kanssa ilmiantanut henkilö on mies, joka työskentelee tiedustelupalvelulle CIA:lle. Lehti kertoo miehen työskennelleen "jossain vaiheessa" Valkoisessa talossa, mutta palanneen sittemmin CIA:han. Häntä pidetään Ukrainan politiikan asiantuntijana. Hänen kuvaillaan olevan myös perillä lainsäädännöstä, mikä teki ilmiannosta uskottavamman.

Miehen henkilöllisyys on ilmeisesti vain muutaman ihmisen tiedossa. Miehen asianajajat varoittavat lehdessä, että miehen henkilöllisyyden paljastaminen voi asettaa hänet vaaraan.

Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön johtaja Joseph Maguire kertoi aiemmin torstaina, ettei tiedä ilmiantajan henkilöllisyyttä. Maguiren mukaan Trump ei ole pyytänyt häntä selvittämään Ukraina-puhelun ilmiantajan henkilöllisyyttä.

– Vaikken yleensä puhu keskusteluistani presidentin kanssa, voin kertoa teille, että ehdottomasti ei, Maguire sanoi CNN:n mukaan.

Kongressin tiedusteluvaliokunnan kuultavana ollut Maguire sanoi, ettei ole tutkinut Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin puhelun ilmiantokirjelmän tietojen todenperäisyyttä, kertoo CNN.

"Vaalien suojeleminen tiedusteluyhteisön tärkein tehtävä"

Maguire uskoo, että muut ulkovaltojen johtajat voivat olla jatkossa varovaisempia puhuessaan Trumpille tai puhua hänelle vähemmän. Maguire viittaa kommentillaan siihen, että Valkoinen talo julkaisi nyt muistiinpanot Trumpin ja Zelenskyin puhelinkeskustelusta. Kyseessä eivät olleet sanatarkat muistiinpanot.

Maguire sanoi, että uskoo ilmiantajan toimineen koko ajan ohjeiden mukaan.

– Tämä tapaus on ainutlaatuinen ja ennenkuulumaton, Maguire kommentoi.

Maguiren mukaan olisi huono asia kansakunnalle, jos presidentti painostaisi ulkovaltojen hallintoa auttamaan vaalien voittamisessa. Maguire ei kuitenkaan kommentoinut, olisiko kyseessä laiton toimi.

Valkoisen talon eilen julkaisemista heinäkuisen puhelun muistiinpanoista ilmenee, että Trump pyysi Zelenskyitä tutkimaan Bidenin ja tämän pojan Hunter Bidenin toimia.

Maguire sanoi Yhdysvaltojen vaalien suojelemisen olevan maan tiedusteluviranomaisten tärkein tehtävä.

– Uskon, ettei suurin haasteemme ole välttämättä yhteenotto Venäjän, Kiinan, Iranin tai Pohjois-Korean kanssa. Uskon, että suurin haasteemme on varmistaa, että säilytämme vaalijärjestelmämme koskemattomuuden, Maguire sanoi CNN:n mukaan.