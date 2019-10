New York Times: Salainen venäläisryhmä on pyrkinyt aiheuttamaan levottomuuksia Euroopassa jo vuosikymmenen ajan

HELSINKI

Venäjän sotilastiedustelupalvelu yrittää systemaattisesti aiheuttaa epävakautta Euroopassa, kertoo sanomalehti New York Times.

Lehti perustaa tietonsa turvallisuusviranomaisten lähteisiin. Lehden mukaan Yksikkö 29155 -niminen, tiukasti salattu ryhmä on toiminut jo ainakin vuosikymmenen ajan, mutta viranomaiset ovat vasta nyt pystyneet jäljittämään sen.

NYT:n mukaan yksikkö on ollut vastuussa lukuisista tapahtumista Euroopassa, joita on aiemmin pidetty toisistaan erillisinä. Ryhmä on yrittänyt aiheuttaa levottomuuksia Moldovassa, myrkyttää hengiltä bulgarialaisen asekauppiaan ja saada aikaan vallankaappauksen Montenegrossa, lehti kertoo. Näyttää siltä, että tapahtumat ovat olleet saman ryhmän tiukasti suunnittelemia ja koordinoimia. Viranomaiset saivat ryhmästä vihiä sen jälkeen, kun venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja tämän tytär yritettiin myrkyttää Britannian Salisburyssa viime vuonna. Molemmat selvisivät kuitenkin hengissä.

NYT:n mukaan ryhmän toiminta on niin salattua, että edes osa Venäjän sotilastiedustelusta (GRU) ei tiedä sen toiminnasta.

Ryhmän toiminta on osa Venäjän laajempaa hybridivaikuttamista, lehti kirjoittaa. Ryhmän jäseniin kuuluu muun muassa entisiä venäläisiä sotilaita, jotka ovat toimineet Afganistanissa, Tshetsheniassa ja Ukrainassa.