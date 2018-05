Netanjahu sanoo Iranin ylittäneen punaisen linjan – Israel iski Syyriaan voimalla tuhotakseen vihamielisen Iranin asemia

Seitsemän ihmistä löydettiin surmattuina Länsi-Australiassa – kuolleista neljä lapsia

Länsi-Australiassa seitsemän ihmistä on löydetty kuolleina talosta ja sen ulkopuolelta, kertoo muun muassa ABC News. Kuolleista neljä on lapsia. ABC Newsin poliisilähteen mukaan kyseessä on mahdollisesti murha-itsemurha. Poliisin mukaan se ei etsi asiaan liittyen ketään ainakaan toistaiseksi. Lue lisää