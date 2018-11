Neil Young menetti kotinsa Kalifornian maastopaloissa ja kritisoi Donald Trumpia

Kanadalainen, Yhdysvalloissa asuva laulaja/lauluntekijä Neil Young menetti kotinsa Kalifornian maastopaloissa, minkä jälkeen hän kritisoi presidentti Donald Trumpia .

Youngin mukaan Trump uhmaa tiedettä kiistämällä, että historian pahimpien maastopalojen takana on ilmastonmuutos.

Presidentti tviittasi lauantaina syyttäen Kaliforniaa "metsien väärästä hoidosta", minkä hän kertoi olevan maastopalojen takana. Hän antoi ymmärtää, että liittovaltion rahoitus vedetään pois, ellei tilannetta paranneta.

Young vastasi verkkosivuillaan, että "Kalifornia on haavoittuvainen – ei kuitenkaan huonon hoidon takia kuten DT (meidän niin kutsuttu presidenttimme) haluaisi meidän ajattelevan. Me olemme haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vuoksi; äärimmäiset sääilmiöt ja meidän jatkuva kuivuutemme on osa sitä".

Palopäällikkö: Ilmastonmuutos osasyy

Los Angelesin palopäällikkö Daryl Osbo kertoi sunnuntaina Guardian-lehdelle, että ilmastonmuutos on kiistämättä osasyy siihen, että maastopalot ovat entistä pahempia. Osbyn mukaan ympäristön muutokset ovat pidentäneet palokautta koko osavaltiossa.

Young jatkoi: "Kuvitelkaa johtaja, joka uhmaa tiedettä sanoen että nämä ratkaisut eivät olisi osa hänen päätöksiään meidän puolestamme. Kuvitelkaa johtaja, joka välittää enemmän omista mukavista vaihtoehdoistaan kuin hän välittää niiden ihmisten joita hän johtaa. Kuvitelkaa epäkelpo johtaja. Nyt kuvitelkaa kelvollinen".

Young ei ole ainoa muusikko, jonka koti on mennyt maastopaloissa. David Bowien pitkäaikainen pianisti Mike Garson tviittasi lauantaina menettäneensä kotinsa ja studionsa. Lady Gaga jouduttiin evakuoimaan omasta kodistaan palojen vuoksi: "Istun tässä monien teidän kanssanne miettien, alkaako kotini liekehtiä".

Laulaja Rod Stewart tviittasi seuraavasti: "Kalifornia tarvitsee tuen ja rohkaisun sanoja, ei uhkauksia tai sormella osoittelua & syytöksiä". Myös laulaja Katy Perry syytti presidenttiä "täysin sydämettömästä reaktiosta".