Näyttelijä Kevin Spacey välttää syytteet seksuaalisesta ahdistelusta – tähteä ahdistelusta syyttänyt mies kieltäytyi todistamasta

NEW YORK

Hollywood-näyttelijä Kevin Spacey välttää syytteet seksuaalisesta ahdistelusta. Yhdysvaltalaissyyttäjät päättivät luopua syytteistä keskiviikkona, koska ahdistelusta Spaceyä syyttänyt mies kieltäytyi viime viikolla todistamasta oikeudessa näyttelijää vastaan. Jo tuolloin uumoiltiin, että miehen kieltäytyminen horjuttaa syyteiden käsittelyä ja mahdollista oikeudenkäyntiä.

William Little syytti 59-vuotiasta Spaceyä siitä, että tähti olisi kourinut häntä baarissa Massachusettsin osavaltiossa vuoden 2016 kesäkuussa. Syytösten seurauksena Spaceyä vastaan nostettiin tammikuussa rikossyytteet pahoinpitelystä ja pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Spacey on kiistänyt syyllisyytensä.

Little kieltäytyi todistamasta, koska pelkäsi todistavansa itseään vastaan. Hänen pelkonsa johtuvat siitä, että tapauksessa keskeisenä todistusaineistona ollut kännykkä on kadonnut ja miehen oma toiminta on joutunut epäilyksenalaiseksi.

Jo aiemmin Little luopui siviilikanteesta näyttelijää vastaan.

Ahdistelusyytöksillä on ollut valtava vaikutus Oscar-palkitun Spaceyn uralle. Epäilyjen tultua julki, tähti sai muun muassa potkut suositusta House of Cards -sarjasta. Lisäksi ohjaaja Ridley Scott poisti Spaceyn roolisuorituksen vuonna 2017 ensi-iltaan tulleesta All the Money in the World -elokuvasta, ja roolin näytteli pika-aikataululla uudestaan Christopher Plummer.