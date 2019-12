Nato-maiden johtajat kokoontuvat Lontooseen, pienemmällä piirillä Syyria-kokous

LONTOO

Naton jäsenmaiden johtajat kokoontuvat tänään Lontooseen juhlistamaan sotilasliiton 70-vuotispäivää. Varsinainen juhlakokous on vuorossa huomenna keskiviikkona. Tänä iltana johtajat osallistuvat kuningatar Elisabetin vastaanotolle Buckinghamin palatsissa.

Kokouksen liepeillä järjestetään jo tänään myös Syyrian tilannetta käsittelevä kokous. Siihen osallistuvat Turkin, Ranskan Britannian ja Saksan johtajat.

Turkin päätös hyökätä Pohjois-Syyrian kurdialueelle on kiristänyt Turkin välejä muihin Nato-liittolaisiin.

Britannian juhlakokouksessa ei ole tarkoitus tehdä päätöksiä tai hyväksyä merkittäviä julkilausumia. Naton sisäisten jännitteiden pelätään kuitenkin nousevan pintaan esimerkiksi lehdistötilaisuuksissa tai muissa lausunnoissa.

Turkin asekaupat riepovat

Turkin ja muiden Nato-maiden suhteita hiertää Syyrian lisäksi se, että Turkki on hankkinut Venäjältä uudenaikaista S-400-torjuntaohjuksia. Kaupan vuoksi Yhdysvallat sulki Turkin ulos F–35-hävittäjäohjelmasta.

Nato-soppaa hämmensi hiljattain myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron, joka on kieltäytynyt perumasta puheitaan "aivokuolleesta" Natosta. Yhdysvaltain ja Euroopan välejä taas hiertävät erimielisyydet taakanjaosta puolustusmenoissa.

Nato-kokous järjestetään vain reilu viikko ennen Britannian parlamenttivaaleja. Eräs jännityksen aihe onkin se, malttaako Yhdysvaltain presidentti Donald Trump olla sekaantumatta isäntämaan vaalitaistoon ja brexit-keskusteluun.

Trumpin lento laskeutui illalla

Trump saapui Lontooseen myöhään maanantai-iltana. Matkalla hän tviittasi, että on vakuuttanut eurooppalaiset liittolaiset kasvattamaan puolustukseen käytettyjä varoja.

– Sen jälkeen kun aloitin presidenttinä, sellaisten Nato-liittolaisten määrä enemmän kuin tuplaantui, jotka täyttävät velvollisuutensa, presidentti kirjoitti Twitterissä.

Yhdysvaltojen Nato-liittolaiset ovat todennäköisesti huojentuneita, että Trump vaikuttaa olevan tyytyväinen niiden puolustusinvestointeihin. Trump hämmensi viime vuoden huippukokousta vaatimuksillaan.

Britannian pääministeri Boris Johnson saattaa kuitenkin odottaa hermostuneena, miten Trumpin läsnäolo vaikuttaa vaalikampanjan viime vaiheisiin.

Johnsonin puolue konservatiivit ovat olleet kannatusmittausten kärjessä, mutta oppositiojohtoja Jeremy Corbyn on sättinyt Johnsonia tämän läheisistä suhteista Trumpiin. Työväenpuolueen johtaja Corbyn on varoittanut, että Johnson aikoo päästää amerikkalaisyritykset osaksi Britannian terveydenhuoltojärjestelmää NHS:ää. Johnson on kiistänyt väitteet.