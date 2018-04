Nasa laukaisi eksoplaneettojen etsijän – pesukoneen kokoinen Tess vietiin radalleen Elon Muskin kantoraketilla

WASHINGTON

Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasa on lähettänyt kiertoradalle uuden avaruusteleskoopin, jonka on määrä etsiä kaukaisia tähtiä kiertäviä eksoplaneettoja. Tess-teleskooppi etsii vieraita planeettoja tarkkailemalla tähtien loistoa, joka himmenee hetkellisesti, kun tähteä kiertävä planeetta kulkee sen ohitse.

Nasa odottaa Tessin löytävän jopa 20 000 uutta planeettaa, joista Maan kokoisia voisi olla runsaat 50. Planeettaetsinnässä haetaan erityisesti elämän kehittymiselle suotuisia planeettoja, jotka ovat Maan kanssa suunnilleen samankokoisia, joilla on kivinen maaperä ja jotka sijaitsevat auringostaan sellaisen matkan päässä, että vesi pysyy nestemäisenä.

Pesukoneen kokoinen Tess on suunniteltu vuonna 2009 laukaistun Keplerin manttelinperijäksi. Kepler kartoitti noin 2 300 planeettaa oman aurinkokuntamme ulkopuolella, mutta useimmista niistä ei saatu riittävän tarkkaa kuvaa, jotta tutkimuksia voitaisiin jatkaa.

– Kepler vahvisti meille, että planeettoja on kaikkialla ja että niitä on kaikenlaisia. Tess ottaa seuraavan askeleen. Jos planeettoja on kaikkialla, meidän tulee nyt löytää meitä lähimmät, sanoi Tessin vierailijatutkimusohjelman johtaja Patricia Boyd.

Uuden teleskoopin pääkohteena ovat planeetat, jotka sijaitsevat Maasta 30–300 valovuoden päässä.

Tessin vei avaruuteen Cape Canaveralin avaruustukikohdasta SpaceX :n rakentama Falcon 9 -raketti. Miljardööri Elon Muskin perustama ja johtama avaruusyritys on saanut hoitaakseen suuren osan Nasan avaruuslaukaisuista.

Laukaisun piti alun perin tapahtua jo maanantaina, mutta aikataulua lykättiin viime hetkellä. Torstain vastaisena yönä tapahtunut laukaisu onnistui moitteettomasti.

Kahden vuoden päästä matkaan lähetetään seuraava avaruusteleskooppi, jonka avulla on määrä kerätä lisätietoja planeettojen massasta, tiheydestä ja ilmakehästä. Nämä tiedot antavat osviittaa siitä, millä eksoplaneetoilla voisi olla edellytyksiä elämälle.

STT

