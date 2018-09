Naisten julkinen hakkaaminen rottinkikepeillä oli liikaa – Malesian poliitikot vaativat homoseksuaalisuuden poistamista rikoslaista

Jebi-taifuuni moukaroi Japanin länsirannikkoa – yli miljoonaa kehotettu evakuoitumaan ja satojatuhansia koteja ilman sähköä

Japanin länsirannikkoa moukaroiva neljännesvuosisadan voimakkain Jebi-taifuuni on aiheuttanut paikoin merkittäviä vahinkoja erityisesti Osakassa, jossa kansainvälinen Kansain lentokenttä on osittain veden vallassa. Paikallismedian mukaan kiitoradat ja ainakin osa kentän kellaritiloista on veden vallassa. Lue lisää