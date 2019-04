Näin hallitsematon brexit vaikuttaisi matkailijoihin – brittituristi joutuisi jonottamaan rajalla ja leimaamaan passinsa

Uuden-Seelannin parlamentti kannatti selvin luvuin tiukennuksia aselakeihin

Uudessa-Seelannissa tiukennukset aselakeihin on hyväksytty parlamentin ensimmäisessä äänestyksessä selvin luvuin. Tiukennuksia kannatti tiistaisessa äänestyksessä 119 parlamentin jäsentä ja vastusti ainoastaan konservatiivi David Seymour, jonka edustamalla ACT-puolueella on yksi paikka maan parlamentissa. Seymour on kritisoinut vauhtia, jolla lakipaketti on valmisteltu. Lue lisää