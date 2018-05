Näkökulma: Trump pakottaa maailmanpolitiikan luutumat liikkeeseen – Pohjois-Korean Kim voi kokea Gorbatshovin kohtalon

Arvaamaton presidentti Trump tekee käsittämättömiä ratkaisuja. Kun lukkiutunut tilanne on huonoin mahdollinen, kuten Korean niemimaalla, palikoiden pakottaminen liikkeeseen voi saada aikaan parannusta. Voiko Syyrian tilanne enää pahentua? Kestääkö Pohjois-Korean diktatuuri ydinaseistaan luopuneena ja hymy kasvoilla? Trump saattaa sittenkin päästä historiaan maailmanpolitiikan luutumien liikauttajana.

Kun liikemies ja tosi-tv-esiintyjä Donald Trump puolitoista vuotta sitten voitti Yhdysvaltojen presidentinvaalit, kirjoitin, että hänestä tulee joko kaikkien aikojen paras presidentti tai kävelevä katastrofi (Lännen Media 9.11.2016).

Koko presidenttikauden alun voitolla on ollut vahvasti jälkimmäinen käsitys. Valkoinen talo näyttää olevan tauottomassa kaaoksessa: presidentti puhuu ristiriitaisia ja vaikuttaa paikoin suorastaan hölmöltä, kun parhaat asiantuntijat karttavat hänen omahyväistä seuraansa. Lopuille ammatti-ihmisilleen presidentti jakelee näyttäviä potkuja. Venäjä-kytkentöjen erikoistutkija Robert Mueller kokoaa tarkoin suojatussa toimistossaan aineistoa presidentin saattamiseksi ensin virkasyytteeseen ja sitten maitojunalla historian tunkiolle.

Mutta, hetkinen.

Trumpin kohdalla vasen voi muuttua oikeaksi ja yö päiväksi sekunnissa, eikä presidentti edes silmää räpäytä. Eihän hän ole tullut tunnetuksi johdonmukaisuudesta saati tosiasioiden tunnustamisesta. Hän haluaa olla niiden ulko- ja yläpuolella.

Vasta viime viikkoina Valkoisen talon on onnistunut palauttaa mieleen epäilys: entä jos "disruptio" eli vakiintuneen asiantilan häiritseminen keinolla millä hyvänsä saakin aikaan myönteistä muutosta?

Trumpilla ei ole hajuakaan siitä, miten maailmanpolitiikan tai diplomatian pitäisi toimia. Hän ei yksinkertaisesti välitä perehtyä monimutkaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja toimintatapoihin. Paksunahkaiselle suurisuulle ei tunnu olevan mitään väliä silläkään, loukkaantuuko joku hänen puheistaan tai teoistaan.

Niinpä Trump muitta mutkitta siirtää Yhdysvaltojen suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin, hieroo rauhaa Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin kanssa, irtautuu Iranin ydinaseohjelmaa rauhoittelemaan tarkoitetusta sopimuksesta sekä näyttää vuoroin ahteria ja vuoroin voitonmerkkiä ällistyneille liittolaisilleen Euroopassa.

Trump tuskin itsekään osaa kuvitella, mikä hänen aiheuttamansa myönteinen muutos voisi olla. Se ei ole oleellista.

Joissakin maailmankolkissa mikä tahansa muutos on todennäköisesti muutosta parempaan, sillä pahempaa on enää vaikea kuvitella. Näin on Lähi-idän vihanpidossa ja syvässä sotatilassa Koreoiden rajalla. Reipas askel kohti huonompaa tarkoittaisi käytännössä maailmansotaa tai ydinsotaa. Mitä tahansa muuta askelta kannattaa kokeilla.

Toivottoman kehnoihin asetelmiin hyytyneissä kiistoissa juuri Trumpin uhkapeli on ainoa keino pakottaa palikat liikkeeseen. Kun palikat ovat liikkeessä, se on kuin jääkiekkomaalivahdin harhauttamista sivuliukuun. Kohta voi maailmanpolitiikan verkko heilua.

Trumpin norsu posliinikaupassa -politiikan tuloksena Lähi-idässä joudutaan nyt muotoilemaan uusiksi luutuneita kantoja. Syyrian sotaan avautuu uusi rintama Iranin ja Israelin välille, mikä voi pakottaa muita voimia siirtymään jonkun tuuman.

Korean niemimaalla ummehtunut armeijavaltio joutuu kosketuksiin ulkopuolisten ihmisten ja ilmiöiden kanssa, mikä ei välttämättä pitkitä julman sukudynastian pysymistä vallassa.

Kim saattaa kuvitella johtavansa maataan amerikkalaisinvestointien voimalla vaurauteen, joka vetää vertoja markkinataloudessa vuosikymmeniä kehittyneelle Etelä-Korealle.

Tosiasiassa Trumpin typeryyteen ihastuneen Kimin oma kohtalo saattaa olla traaginen. Miten yksinvaltias voi noin vain ilmoittaa luopuvansa ydinaseista, joista on vuosikausien aikana tehty kansallinen uskonto ja joiden kehittäjille on pystytetty sankarien patsaita? Eikö sellaisessa tilanteessa joko suurta johtajaa itseään tai aseiden kehittäjiä odota kuolemanleiri?

Toiveikkaammassa tulevaisuudessa Kimillä saattaa olla edessään Neuvostoliitossa perestroikan (uudelleenrakennus) ja glasnostin (avoimuus) käynnistäneen puoluesihteeri Mihail Gorbatshovin kohtalo, kun kommunistijärjestelmän uudistaminen vain keskusjohtoisesti päätetyiltä osin ei olekaan mahdollista. Jos talous vapautuu, vapautuvat väistämättä myös mielipiteet ja itsenäinen ajattelu.

Gorbatshovin suojasää sulatti kommunistipuolueen yksinvallan ja vapautti täysin arvaamattomia prosesseja. Ei kestänyt kauan, kun kenraalit ja vakoojat huomasivat johtajan hylänneen oman aiemman oppinsa. Alkoi kovan linjan kannattajien vallankaappausyritys, joka siirsi Gorbatshovin sivuraiteelle ja lopulta hajotti valtakunnan. Olisiko sama mahdollista pehmenneessä Pohjois-Koreassa?

Kosto on julmin, kun se pohjautuu uskoon ennen ihannoidun johtajan petturuudesta ja siirtymisestä perivihollisen leiriin. Kaikista näistä riskeistä Trump ei kuitenkaan tiedä mitään.

Jos nyt pitäisi ennustaa, edessä on myönteisiä muutoksia Korean niemimaalla ja uudenlaista sekasortoa Lähi-idässä.

Trump nousee vaikuttavaksi hahmoksi maailmanpolitiikan vaativassa lajissa, mutta Kimille voi povata onnetonta kohtaloa. Hänen perimästään diktaattoriasemasta ei ole mahdollista muuntua uudistajaksi, kansalaisten etujen puolustajaksi ja ulkovaltojen luotettavaksi liittolaiseksi. Vain entistäkin laajempi ja julmempi vankileiriverkosto palauttaa kurin, jos päivä alkaa paistaa suljettuun valtioon kivimuurien raoista.

Kimille edessä on vain umpikuja.

Sen sijaan Trumpin on mahdollista selittää kannattajakunnalleen, että se saa, mitä tilaa. Maailma pannaan mullin mallin, ja perusteluksi kotimaassa kerrotaan halu huolehtia amerikkalaisten turvallisuudesta, työpaikoista ja verodollareista iskulauseen America First -mukaisesti. Demokraatit kiistävät ensi marraskuun välivaalien lähestyessä saavutuksen, mutta eipä heillä ole omiakaan esittää.

Uskomaton presidentti johtaa käsittämättömin konstein ja saavuttaa täysin arvaamattomia tuloksia. Välillä ne saattavat olla myös hyviä.

Mahtimiesten hyvyyteen ei kuitenkaan sovi tuudittautua. Venäjän presidentti Vladimir Putin on ollut Koreoiden ja Yhdysvaltojen rauhantanssista ihmeen hiljaa, vaikka Pohjois-Korea on Moskovan vanha tuettava ja vasalli. Hiljaisuus saa kysymään, olisiko ex-vakoojalla sormensa pelissä tässä Trumpin voitossa.

Kun vakoojasta ei kuulu mitään, hän on usein aktiivisimmillaan. Rauhantekijän viitan silittäminen Trumpille olisi sovelias palkinto lojaaliudesta ja arvostelemattomuudesta, josta Trump on Putin-kriitikoiden vastalauseista välittämättä pitänyt kiinni.