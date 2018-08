Kanadan mukaantulo USA:n ja Meksikon kauppasopimukseen epäselvä – Kanada ja USA vetänevät tiukkaa linjaa

Poliisi: Floridan Jacksonvillen ampumisessa kolme kuollutta, joista yksi on epäilty ampuja – Ampuminen tapahtui videopeliturnauksessa

Yhdysvalloissa Floridan ampumisessa on poliisin mukaan kuollut kolme ihmistä, joista yksi on epäilty ampuja. Hän surmasi itsensä. Haavoittuneita on ainakin yksitoista. Lue lisää