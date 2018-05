Mueller varoitti: Voisi pakottaa Donald Trumpin suuren valamiehistön eteen Venäjä-tutkintaan liittyen

Yhdysvalloissa erikoissyyttäjä Robert Mueller on varoittanut, että hän voisi pakottaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kuultavaksi Venäjä-tutkintoihin liittyen, kertoo The Washington post.

Lehden mukaan Mueller toi asian esille maaliskuussa keskustellessaan Trumpin asianajajien kanssa. Asianajajien mukaan Trumpilla ei olisi velvollisuutta joutua liittovaltioiden tutkijoiden kuultavaksi liittyen Venäjän mahdolliseen sekaantumiseen Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Mueller vastasi, että Trumpin kieltäytyessä hänet voitaisiin haasteen avulla pakottaa suuren valamiehistön kuultavaksi.

Kyseessä on mahdollisesti ensimmäinen kerta, kun erikoissyyttäjä on nostanut esiin mahdollisuuden pakottaa Trump todistamaan. Muellerin varoitusta vastusti erityisesti Trumpin entinen lakimies John Dowd. The Washington Post -lehden mukaan Dowd varoitti tutkijoiden häiritsevän Yhdysvaltain presidentin työtä.

Tapaamisen jälkeen Muellerin tiimi sopi toimittavansa Trumpin tiimille tarkempia tietoja siitä, minkälaisista aiheista syyttäjä haluaa keskustella Trumpin kanssa. Tapaaminen johti Trumpin lakimiesten kuumeiseen väittelyyn siitä, miten heidän pitäisi toimia Muellerin pyynnön suhteen. Väittelyn seurauksena Dowd erosi reilu viikko tapaamisen jälkeen.

The New York Times sai käsiinsä 49 kohdan kysymyslistan, ja julkaisi sen maanantaina. Muellerin tiimi haluaa tietää presidentinkampanjan aikaisista tapahtumista, sekä myös presidentin syistä erottaa FBI:n entinen johtaja James Comey . Trump ei ole ollut riemuissaan tietovuodoista.

Trumpin lakitiimin nykyinen johtaja, entinen New Yorkin pormestari Rudolph W. Giuliani kertoi Washington Postille tiistaina, että hän pitää Muelleria rautaisena ammattilaisena. Hän tutustuu silti vielä asiakirjoihin ennen kuin päättää, aikooko hän suositella Trumpille osallistumista haastatteluun vai ei. The New York Timesin julkaisu saattaa vaikeuttaa Muellerin ja Trumpin tiimin välisiä neuvotteluja aiheesta.

Robert S. Mueller tutkii epäilyjä, joiden mukaan Venäjä olisi sekaantunut Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Trump on useasti kiistänyt väitteet.