Miehitetyn Sojuz-aluksen on määrä lähteä kohti avaruusasemaa

Äärioikeistopuolueen kannatus ylitti odotukset Andalusian itsehallintoalueen vaaleissa

Äärioikeistolainen Vox-puolue on saanut 12 paikkaa Andalusian itsehallintoalueen vaaleissa Espanjassa. Itsehallintoalueen vaaleissa äänistä on laskettu yli 90 prosenttia, ja valta on siirtymässä vasemmistolta oikeistolle yli kolmen vuosikymmenen jälkeen. Lue lisää