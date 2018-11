Metsästäjät matkaavat kaukomaille riistan perässä – "Leijonan ja kirahvin salametsästys on lisääntynyt"

HELSINKI

Metsästysturismi on maailmanlaajuinen elinkeino, jota harjoitetaan niin Suomessa kuin Zimbabwessa ja Etelä-Afrikassa. Suomessa metsästysmatkailu nousi otsikkoihin perjantaina, kun neljä suomalaista turistia kuoli lento-onnettomuudessa Zimbabwessa.

Suomen Jahtimatkat -yrityksen Tero Kantelo sanoo, että Etelä-Afrikassa, jonne yritys järjestää metsästysretkiä, metsästysturismi keskittyy pääsääntöisesti yksityisten maatilojen alueella olevan riistan metsästykseen.

– Homma menee niin, että näillä eteläafrikkalaisella tiloilla on perinteisiä tuotantoeläimiä ja riistaa tai pelkästään riistaa. Luonnon ja riistaeläinten kannalta parasta on, että tilallinen saa enemmän tuloja riistasta kuin niistä lehmistä, vuohista tai lampaista. Silloin eläinten suojelu tapahtuu automaattisesti – sen hoitavat tilalliset ja metsästäjät, Kantelo sanoo.

Kantelo pitää laillista metsästystä tehokkaimpana luonnonsuojelumetodina.

– Paljon suurempia eläinsuojelijoita ei olekaan kuin lailliset metsästäjät. Kun joku eläinlaji suojellaan ja sen metsästys kielletään kokonaan, kaikki intressi suojella sitä katoaa muilta kuin eläinsuojelujärjestöiltä, ja niillä ei ole tarpeeksi resursseja. Suojeluun tarvitaan paikalliset mukaan. Se että eläimiä kaadetaan laillisesti edes pieniä määriä vie salakaadolta pontta pois.

Kantelo kritisoi kovasanaisesti kuvaa metsästysturismista toimintana, jossa mässäillään verellä ja ilma on suolenpätkiä täynnä.

– Itse kaato on vain pieni osa matkaa. Enemmän ihmiset hakevat luontoelämystä, johon kuuluu myös metsästystapahtuma.

Kantelo sanoo, että yrityksellä on ollut asiakkaita opiskelijoista pörssiyhtiön johtajiin, sekä Suomesta että enenevässä määrin ulkomailta. Eniten matkoilla metsästetään runsaslukuisia eläimiä kuten erilaisia antilooppeja.

"Leijonan ja kirahvin salametsästys on lisääntynyt"

WWF:n kansainvälisen kehityksen ohjelmapäällikkö Anne Tarvainen ei suhtaudu yhtä positiivisesti metsästysturismiin Afrikassa. Hänen mukaansa luonnolle suotuisa metsästysmatkailu vaatisi, että toiminta on hyvin säädeltyä ja valvottua, ja tämä on harvinaista.

– On joitain hankkeita esimerkiksi Namibiassa, jossa paikallisyhteisöt hyötyvät metsästysturismista.

Tarvainen sanoo, että suunnitelmat tulee tehdä paikallisasukkaiden kanssa niin että he sitoutuvat alueen suojeluun ja saavat tulojaan matkailusta.

On hyvin poikkeuksellista, että koko konsepti on rakennettu yhteisöpohjaiseen malliin, ja vielä niin, että riistakanta kestää metsästyksen.

– Yleinen fakta on, että suurten riistaeläinten kuten norsujen ja sarvikuonojen tilanne on erittäin huono ja salametsästys räjähtänyt eteläisessä ja itäisessä Afrikassa. Myös muiden ikonisten lajien kuten leijonan ja kirahvin metsästys ja salametsästys on valitettavasti lisääntynyt.

Kv. luonnonsuojeluliitto tukee kestävää metsästysturismia

Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari katsoo, että metsästysturismi on hyvä tapa tutustua Afrikkaan ja tukea paikallista toimeentuloa.

Hän huomauttaa, että esimerkiksi joissain Itä-Afrikan maissa metsästysmatkailu voi olla vähemmän järjestäytynyttä ja siinä voi esiintyä epäkohtia, kuten ylimitoitettua metsästystä.

– Namibia on loistava esimerkki, miten metsästys hyödyttää paikallisia yhteisöjä. Metsästysmatkailun avulla on saatu elvytettyä useiden uhanalaisten lajien kantoja.

Siitari sanoo, että esimerkiksi Etelä-Afrikassa toiminta on myös yleensä eettistä. Ennen kaikkea kansainvälien paine on lähes lopettanut niin kutsutun canned lion shootingin, jossa leijonia ammutaan pienehköillä aidatuilla alueilla.

– Metsästys suurissa riistapuistoissa on kantaa ylläpitävää toimintaa.

Metsästysturismin avulla voidaan Siitarin mukaan säilyttää elinympäristöjä, joissa uhanalaiset lajit elävät.

– Kun metsästyksestä virtaa rahaa paikalliseen yhteisöön siellä ei ole tarvetta muuntaa maata esimerkiksi viljelykäyttöön. Se suojelee luonnon monimuotoisuutta.

Kestävällä metsästysturismilla Afrikassa on Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN:n tuki.

STT