Merkelin hallitus natisee liitoksistaan baijerilaisten vuoksi

Tätä ei moni ulkopuolinen olisi uskonut: Angela Merkelin johtama Saksan hallitus natisee liitoksistaan perheriidan seurauksena.

Venettä keikuttaa Merkelin kristillisdemokraattien (CDU) baijerilainen sisarpuolue CSU, joka vaatii Saksan pakolaispolitiikan jyrkkää tiukentamista.

Merkelin hallituksen baijerilainen sisäministeri Horst Seehofer haluaa, että Saksa pysäyttäisi tulijat jo rajalla. Merkel pitää kiinni EU:n yhteisistä päätöksistä.

AfD imi protestiäänet

Päällisin puolin tämä vaikuttaa vähäpätöiseltä kiistalta, mutta pinnan alta löytyy syvempiä erimielisyyksiä.

Oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolue on viime syksyn vaalien jälkeen parlamentin suurin oppositiopuolue. Sen suosion voi selittää pakolaisaallolla, joka huuhtoi pahimmin juuri Saksaa.

Vuonna 2015 Saksaan tuli miljoona turvapaikanhakijaa. Useimmat heistä astuivat ensimmäiseksi Baijerin maaperälle.

68-vuotias ingolstadtilainen Seehofer on johtanut CSU:ta vuodesta 2008. Hänen aikansa alkaa kuitenkin olla ohi.

CSU:ssa vallasta taistelevat Baijerin osavaltion pääministeri Markus Söder ja liittoparlamentin ryhmäjohtaja Alexander Dobrindt.

CSU pelkää vaalitappiota

Baijerissa pidetään osavaltiovaalit lokakuussa. Gallupien mukaan CSU on menettämässä ehdottoman enemmistönsä, joka sillä on ollut Baijerin osavaltioparlamentissa 1950-luvulta saakka. Oikeistopopulistinen AfD-puolue on kaappaamassa reilun siivun CSU:n äänestäjistä.

Monien CSU-aktiivien mielestä syyllinen puolueen alamäkeen on liittokansleri Merkel, joka otti avosylin vastaan turvapaikanhakijat vuonna 2015.

Vaikka Merkel on ajanut sen jälkeen Saksan maahanmuuttopolitiikkaan selviä tiukennuksia ja sopimus Turkin kanssa vähensi tulijoiden määrän murto-osaan, on kapinahenki jää itämään sekä CSU:ssa että myös Merkelin omassa CDU-puolueessa.

Pikkuveli kiukuttelee

Baijerin CSU on puolueista konservatiivisempi. CSU:n katolisilla äänestäjillä oli nieleskelemistä, kun Horst Seehofer kymmenisen vuotta sitten myönsi, että hänelle on avioliiton ulkopuolinen lapsi.

Unionipuolueilla – kuten CDU:ta ja CSU:ta tavataan Saksassa kutsua – on ollut Saksan liittopäivillä koko sodan jälkeisen ajan yhteinen parlamenttiryhmä. Se on pysynyt kasassa, vaikka aika ajoin on puhjennut minikriisejä.

Kiistat ovat nousseet pintaan silloin, kun CSU kokee, että isoveli kohtelee sitä epäreilusti.

Merkel ei kelvannut

Saksan sisäpolitiikan legendaarisiin yhteenottoihin kuuluvat Helmut Kohlin ja "Baijerin leijonan" Franz-Josef Straussin sananvaihdot 1970-luvulla.

2000-luvun taitteessa CSU otti tähtäimeensä Angela Merkelin, joka oli vuonna 1998 astunut oppi-isänsä Kohlin tilalle CDU:n johtoon.

Baijerilaisten mielestä Merkel oli aivan liian kokematon liittokansleriehdokkaaksi. Tässä CSU sai tahtonsa läpi: puolueen puheenjohtaja Edmund Stoiber oli unionipuolueidenliittokansleriehdokas vuoden 2002 vaaleissa. Hän hävisi sosiaalidemokraattien Gerhard Schröderille.

Seehoferin heittämä haaste ylittää kuitenkin kaiken tähänastisen.