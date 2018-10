Mereen syöksynyt kone pyysi lupaa kääntyä takaisin vain hetkeä ennen kuin yhteys katkesi

Indonesiassa kadonnut matkustajakone on pudonnut mereen – kyydissä 188 ihmistä

Indonesiassa kadonnut Lion Airin matkustajakone on pudonnut mereen, pelastusviranomainen vahvistaa. Maan liikenneministeriön mukaan koneessa on yhteensä 188 ihmistä, joista 178 on aikuisia matkustajia, yksi on lapsi ja kaksi vauvoja. Miehistön jäsenistä kaksi on lentäjiä ja loput viisi lentoemäntiä tai stuertteja. Pelastusviranomaisen tiedottajan mukaan kone on pudonnut veteen noin 30–40 metrin syvyyteen. Hänen mukaansa koneen hylkyä etsitään. Lue lisää