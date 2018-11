Melania Trump ei osallistu välivaalien kampanjointiin – presidenttipari lentää viikon kuluttua Pariisiin

Indonesian turmakoneen rungon kerrotaan löytyneen – kokenut sukeltaja kuoli koneen etsinnöissä

Indonesian turmakoneen runko on paikannettu ja sukeltajat ovat kertoneet kuulevansa signaalin vielä kadoksissa olevasta mustasta laatikosta, kertoi Indonesian pelastustoimen johtaja Muhammad Syaugi lauantaina CNN:n mukaan. Merialueella on voimakkaita virtauksia ja vesi on mudan samentamaa, mikä vaikeuttaa etsintöjä. Lue lisää