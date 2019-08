Meksikon ulkoministeri: Ampuminen on terroristinen teko kansalaisiamme vastaan

EL PASO

Meksikon ulkoministeri on tuominnut El Pason ampumisen terroristiseksi teoksi maansa kansalaisia vastaan. Ulkoministeri Marcelo Ebrard kertoi maansa kannan olleessaan vierailulla Teksasin El Pasossa.

Lauantaisen ampumisen uhriluku on noussut jo 22:een, kun iskussa haavoittuneita on kuollut sairaalassa. Uhreista kahdeksan oli ulkoministerin mukaan Meksikon kansalaisia, mutta Yhdysvaltojen viranomaisten mukaan seitsemän uhreista olisi meksikolaisia. Poliisipäällikkö Greg Allen kertoi maanantaina, että kuolleiden joukossa on yksi Saksan kansalainen.

Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on määrä matkustaa El Pasoon. Kaupungin pormestarin mukaan Trump saapuu vierailulle keskiviikkona.

Presidentin vastustajat ovat syyttäneet häntä kansaa jakavan retoriikan käytöstä ja etnisiä vähemmistöjä kohtaan lietsotun vihan kasvattamisesta.

Suurin osa El Pason asukkaista on taustaltaan latinalaisamerikkalaisia. Ihmiset ovatkin sanoneet, että presidentti ei ole tervetullut kaupunkiin.

Obama tuomitsi rasististen ajatusten normalisoinnin

Maanantaina pitämässään puheessa Trump tuomitsi valkoista ylivaltaa kannattavat ajatukset. Samalla hän tuomitsi rasismin ja kiihkoilun. Trumpin mukaan vihalla ei ole sijaa Yhdysvalloissa. Hän myös sanoi, että joukkoampumisiin syyllistyneille pitää antaa kuolemantuomio. El Pason ampumisen lisäksi Ohion Daytonin joukkoampumisessa kuoli viikonloppuna yhdeksän ihmistä.

Trump näkee pääsyyksi joukkoampumisille psyykkiset sairaudet, ei ampuma-aseiden vaivatonta saatavuutta. Hänen mukaansa internet on tarjonnut vaarallisen väylän radikalisoituneille häiriintyneille ajatuksille.

Trump kuitenkin vaati lainsäätäjiä varmistamaan, että ihmiset, joiden arvioidaan olevan riski yleiselle turvallisuudelle, eivät saa haltuunsa ampuma-aseita. Jos tällaisilla ihmisillä aseita on, ne pitäisi voida ottaa heiltä nopeasti pois, Trump lisäsi.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama otti Twitterissä kantaa maansa löyhiin aselakeihin. Pitkässä kirjoituksessaan Obama myös tuomitsi yhdysvaltalaisjohtajien puhetavan, joka "ruokkii pelon ja vihan ilmapiiriä ja normalisoi rasistisia ajatuksia".