Poliisi vahvistaa: Norjalaismiljardöörin vaimo on ollut kateissa 10 viikkoa, sieppausta epäillään

OSLO

Norjan rikkaimpiin miehiin kuuluvan Tom Hagenin vaimon epäillään joutuneen siepatuksi. Poliisi vahvistaa, että Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, 68, on ollut kateissa lokakuun lopusta lähtien.

Poliisi epäilee, että Falkevik Hagen on siepattu ja motiivina on raha. Norjalaismedian mukaan hänestä on vaadittu yhdeksän miljoonan euron lunnaita kryptovaluuttana.

Poliisi ei ole kommentoinut tietoa lunnassummasta, mutta on neuvonut perhettä olemaan suostumatta sieppaajien vaatimuksiin.

Sanomalehti VG:n mukaan poliisi epäilee, että nainen siepattiin pariskunnan kotoa Romerikessä Oslon lähellä 31. lokakuuta. Lehden tietojen mukaan asunnosta löytyi kehnolla norjalla kirjoitettu viesti, jossa uhattiin, että nainen tapetaan, jos perhe ottaa yhteyttä poliisiin.

Poliisi on tutkinut tapausta salassa kymmenen viikkoa, eikä epäiltyjä ole löytynyt. Sanomalehti VG:n mukaan poliisi ei ole tähän mennessä voinut esimerkiksi tutkia pariskunnan taloa ulkopuolta tai haastatella naapureita, jotta tieto tutkinnasta ei tulisi julki.

Myös media on pysynyt asiasta hiljaa poliisin pyynnöstä. Nyt poliisi toivoo yleisön apua.

– Toivomme, että näin saamme arvokasta tietoa, jonka avulla pääsemme eteenpäin, sanoi poliisin edustaja Tommy Bröske tiedotustilaisuudessa.

Onko nainen viety ulkomaille?

Poliisi toivoo yleisöltä kaikkia mahdollisia havaintoja pariskunnan asuinalueelta katoamisen aikaan. Katoamispäivänä vietettiin halloweenia, ja ihmiset saattavat siksi muistaa päivän tavallista tarkemmin, poliisi sanoo.

Poliisin mukaan on myös mahdollista, että Falkevik Hagen on viety pois Norjasta. Tutkinnassa ovat olleet mukana myös Europol ja Interpol.

Mediatietojen mukaan lunnaita on vaadittu kryptovaluutta monerona. Monero on bitcoinin kaltainen virtuaalivaluutta. Koska moneron liikkeitä on vaikeaa tai mahdotonta jäljittää, sillä on kyseenalainen maine rikollisten suosikkivaluuttana.

Omaisuus kiinteistöistä ja sähköyhtiöstä

Tom Hagen oli viime vuonna Norjan rikkaimpien ihmisten listauksessa sijalla 172. Hän on kartuttanut omaisuutensa lähinnä kiinteistöbisneksillä sekä osin omistamansa sähköyhtiön kautta. Hän oli vuonna 1992 perustamassa Elkraft -sähköyhtiötä, joka on sittemmin kasvanut roimasti.

Hagen ei ole Norjassa julkisuuden henkilö, mutta heinäkuussa Dagens Näringsliv -lehti julkaisi artikkelin, jossa hänestä ja hänen omaisuudestaan kerrottiin. Mediatietojen mukaan poliisi selvittää, liittyykö lehtijuttu sieppaukseen.

Pariskunnalla on kolme aikuista lasta ja useita lapsenlapsia.

STT

