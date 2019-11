Mediamiljardööri Michael Bloomberg lähtemässä demokraattien presidenttikilpaan – rekisteröityi esivaaliehdokkaaksi Alabamassa

WASHINGTON

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttikilpa näyttää saavan uuden ehdokkaan. New Yorkin osavaltion entinen pormestari ja mediamiljardööri Michael Bloomberg on rekisteröitynyt ehdokkaaksi Alabaman osavaltion demokraattipuolueen esivaaleihin.

Hän jätti vaadittavat asiakirjat perjantaina vain tunteja ennen kuin Alabaman esivaalien hakemisen takaraja tuli vastaan.

Bloomberg ei kuitenkaan New York Timesin tietojen mukaan ole tehnyt lopullista päätöstä siitä, lähteekö hän kisaamaan demokraattien presidenttiehdokkuudesta, eikä hän ole toistaiseksi ilmoittanut virallisesti aikeistaan.

Bloomberg oli demokraatti vuoteen 2001 asti, jolloin hän siirtyi republikaanien leiriin. Vuonna 2007 hänestä tuli sitoutumaton.

ABC Newsin mukaan Bloomberg kertoi viime vuonna, että hän on rekisteröitynyt jälleen demokraatiksi. Tuolloin alkoi spekulointi siitä, pyrkisikö Bloomberg demokraattien presidenttiehdokkaaksi vuoden 2020 vaaleihin.

Yli 50 miljardin omaisuus

Vuonna 2016 Bloomberg harkitsi presidenttikilpaan lähtemistä sitoutumattomana ehdokkaana kahden pääpuolueen ulkopuolelta, muttei lopulta lähtenyt ehdolle.

Nyt vaaliasiantuntijat arvioivat, että Bloomberg, 77, voisi viedä äänestäjiä etenkin ennakkosuosikki Joe Bidenilta, joka on markkinoinut itseään keskilinjan demokraattina. Biden kuitenkin kommentoi, ettei ole huolissaan uudesta kilpailijasta.

– Minulla ei ole mitään, ei mitään ongelmaa, jos hän lähtee kisaan, Biden sanoi perjantaina.

Biden myös arvioi asemaansa mielipidekyselyjen perusteella vahvaksi.

– Jos en ole erehtynyt, pärjään aika hyvin suhteessa (Donald) Trumpiin sekä muihin kisassa oleviin.

Presidentti Trump kommentoi Bloombergin mahdollista kisaan astumista omaan tyyliinsä.

– Pikku-Michael epäonnistuu, Trump sanoi, ja viittasi Bloombergin pituuteen. Hän on 173 senttiä pitkä.

– Hänellä ei ole taikaa pärjätä hyvin, Trump arvioi yhtä Yhdysvaltojen varakkaimmista ihmisistä.

Forbesin mukaan Bloombergin omaisuuden arvo on 52,4 miljardia dollaria.

Mieli muuttunut maaliskuusta

Vielä maaliskuussa Bloomberg sanoi, ettei lähde hakemaan presidenttiehdokkuutta, mutta nyt mieli näyttää muuttuneen.

– Meidän täytyy viedä työ päätökseen ja varmistaa, että Trump lyödään, Bloombergin neuvonantaja Howard Wolfson totesi lausunnossa.

– Mutta Mike on kasvavassa määrin huolissaan siitä, etteivät nykyiset ehdokkaat ole asemoituneet oikein tehdäkseen niin.

Nyt kysymyksiä herättää miljardöörin mahdollinen vaalitaktiikka. New York Times arvioi, että Bloomberg keskittyy mainontaan ja suurten osavaltioiden houkutteluun. Hänen tulisi näin ollen pärjätä muun muassa Teksasissa ja Kaliforniassa.

Vaikka rahasta tuskin tulee pulaa, on Bloombergillä silti kisassa kirittävää. Joukko tärkeitä televisioväittelyitä on jo takana ja osa alun perin demokraattien kisaan lähteneistä on ehtinyt pudota kilvasta pois. Trumpin kaatamista havittelee tällä hetkellä 17 demokraattiehdokasta.