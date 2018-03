Media: Trump Jr:n vaimo hakee avioeroa

NEW YORK

Yhdysvaltalaismedian mukaan presidentti Donald Trumpin vanhimman pojan, Donald Trump Jr:n vaimo hakee avioeroa. Asiasta ensimmäisenä uutisoineen The New York Postin mukaan Vanessa Trump käynnisti avioeroprosessin torstaina.

The New York Post raportoi jo aiemmin, että pariskunnalla on ongelmia.

USA Todayn mukaan Trump Jr:llä on vaimonsa kanssa viisi lasta, joista nuorin on 3-vuotias ja vanhin 10-vuotias.

Trump Jr. on ollut otsikoissa muun muassa venäläisasianajajan kanssa pidetyn kohutapaamisen takia. Hän oli yksi useista presidentti Trumpiin kytköksissä olevista henkilöistä, jotka tapasivat asianajaja Natalia Veselnitskajan vuoden 2016 kesäkuussa.

STT

