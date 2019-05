Mayn viimeinen brexit-pelastusyritys näyttää jo tuhoon tuomitulta – päivän päätteeksi erosi alahuoneen johtaja

LONTOO

Britannian pääministeri Theresa May usutti maan parlamenttia jälleen pelastamaan EU-erosopimuksensa, vaikka sen kohtalo vaikuttaa jo olevan sinetöity.

– Brexitin mahdollisuudet ovat liian suuret ja epäonnistumisen seuraukset liian vakavat, jotta voisimme riskeerata viivyttelemällä lisää. Jos hylkäätte tämän, meillä on edessämme vain umpikuja ja jakautuminen, pääministeri varoitti.

May lupasi jo eilen kansanedustajille mahdollisuuden äänestää uuden brexit-kansanäänestyksen järjestämisestä, jos he hyväksyvät hallituksen lakiesityksen EU-erosta. Pääministeri pyrki sokeroimaan kauppoja muillakin lupauksilla. Näitä olivat muun muassa lupaus säilyttää ympäristönsuojelu EU-eroa edeltävällä tasolla sekä takuu siitä, että hallitus keksii ratkaisun Pohjois-Irlannin ja Irlannin väliselle rajalle.

Mayn myönnytykset ovat raivostuttaneet osan hänen oman puolueensa, konservatiivien, edustajista. Heidän mukaansa pääministeri on antanut liikaa periksi ja pilannut ehdotusta entisestään neuvotellessaan turhaan viikkokausia työväenpuolueen kanssa.

Oppositiojohtaja, työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn taas oli sitä mieltä, etteivät myönnytykset olleet riittäviä.

– Retoriikka saattaa nyt olla toisenlaista, mutta sopimus ei ole, Corbyn perusteli.

"Mayn aika on loppu"

Skotlannin kansapuolueen puheenjohtaja Ian Blackford oli vielä suorempi.

– May pettää vain itseään. Edes hänen oma puolueensa ei tue sopimusta. Hänen aikansa on loppu.

Mayn kyselytunnilla niskaansa saama palautevyöry oli sellainen, että kesäkuun alussa pidettäväksi aiottu äänestys saattaa jäädä kokonaan toteutumatta.

– Tulemme päättämään tulevista toimista seuraavien päivien aikana sen perusteella, miten ihmiset suhtautuvat ehdotukseen, pyöritteli ympäristöministeri Michael Gove BBC:n haastattelussa.

Punnan kurssi sukelsi Mayn ja parlamentin välisen sanailun seurauksena välittömästi alhaisimmalle tasolleen neljään kuukauteen.

Kolmasti kielletty

Britannian parlamentti on torjunut Mayn erodiilin tänä vuonna jo kolmesti. Britannian piti irtautua Euroopan unionista jo maaliskuussa. Sen sijaan lähtöpäivää on lähes kolme vuotta kestäneen prosessin aikana lykätty jo kahdesti. May on luvannut jättää virkansa pikimmiten sen jälkeen, kun hänen neuvottelemastaan sopimuksesta on äänestetty, oli tulos mikä tahansa.

Britannian hallitus yrittää saada asian päätettyä ennen kesäkuun 20. päivää, jolloin parlamentti jää kesätauolle.

Mikäli päätös tehdään ennen tätä, voi maa irtautua unionista kesäkuun lopussa, mikäli päättäjät torjuvat uuden kansanäänestyksen. Muussa tapauksessa prosessi voi viivästyä lokakuun lopulle saakka. EU on määrittänyt eron määräpäiväksi lokakuun 31. päivän. Ero voi lykkääntyä toki myöhemmäksikin, jos EU-johtajat päättävät antaa Britannialle uuden lykkäyksen.

Leadsom erosi myöhään keskiviikkona

Britannian alahuoneen johtaja Andrea Leadsom erosi myöhään keskiviikkona tehtävästään protestina pääministeri Mayn tavalle käsitellä Brexit-kriisiä.

Leadsom, joka on Mayn puoluetoveri, kirjoitti kirjeessä Maylle, että hän eroaa, koska ei enää usko, että "meidän lähestymistapamme toteuttaa vuoden 2016 kansanäänestyksen tuloksen".

Vuonna 2016 britit äänestivät EU-eron puolesta neljän vuosikymmenen jäsenyyden jälkeen.