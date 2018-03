Britannia jyrähti Venäjälle – huomisiltaan asti aikaa selittää ex-agentin murhayritys

LONTOO

Britannian pääministeri Theresa Mayn mukaan Venäjä on erittäin todennäköisesti entisen venäläisen kaksoisagentin Sergei Skripalin, 66, ja tämän tyttären myrkytyksen takana.

Mayn mukaan Skripalien murhayrityksessä käytettiin Novichok-nimistä hermomyrkkyä, jota on valmistettu Venäjällä sotilaskäyttöön. Venäjällä on huomisiltaan asti aikaa selittää, miten kyseistä hermomyrkkyä on päätynyt Britanniaan.

– Tämä on joko Venäjän suora hyökkäys Britanniaa vastaan tai sitten Venäjä on menettänyt mahdollisesti katastrofaalisesti vahingoittavan hermomyrkyn hallinnastaan ja se on joutunut jonkun muun tahon käsiin, May sanoi puhuessaan Britannian parlamentille.

– Tämä murhayritys ei ollut rikos vain Skripaleja kohtaan, vaan Britanniaa kohtaan. Se vaaransi viattomien siviilien hengen, mitä Britannia ei voi hyväksyä maaperällään.

Britannia päättää toimista Venäjää vastaan saatuaan siltä selityksen.

– Jos emme saa uskottavaa selitystä, pidämme tätä laittomana väkivallantekona, May sanoi.

– Meidän täytyy olla valmiita mittavampiin vastatoimiin, May lisäsi todettuaan, että Britannia tukee jo Venäjän-vastaisia pakotteita.

"Emme saa antaa spekulaatioiden johdattaa"

May kiitti puheessaan Salisburyn asukkaita, jotka ovat auttaneet poliisia tutkinnassa. May myös painotti jälleen, että hän haluaa tuoda oikeuden eteen tahot, jotka ovat myrkytyksen takana.

– Emme kuitenkaan saa antaa spekulaatioiden johdattaa meitä, vaan todisteiden. Siksi poliiseille on annettu kunnolla tilaa tutkia tätä tapausta. Sadat poliisit ovat tutkineet jokaista johtolankaa löytääkseen tämän teon takana olevat tahot, May sanoi.

– Kenenkään Britanniassa ei pitäisi joutua tällaisen hyökkäyksen uhriksi, sanoi puolestaan työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn.

Myös Corbyn painotti, että Britannian pitää saada tapauksesta lisää todisteita sekä Venäjältä selonteko tapahtumista.

– Meidän täytyy yrittää saada vahva keskusteluyhteys Venäjän kanssa, koskien kaikkia maidemme erimielisyyksiä. Emme voi vain katkaista keskusteluyhteyttä, antaa jännitteiden kasvaa ja muuttua mahdollisesti vaarallisemmiksi, Corbyn totesi.

Brittipoliitikot vihjailleet Venäjän osallisuudesta jo aiemmin

Venäjän ulkoministeriö antoi vastineensa Mayn puheelle nopeasti ja kutsui sitä parlamentissa pidetyksi sirkukseksi. Asiaa kommentoi Venäjän ulkoministeriön edustaja Maria Zaharova.

Britanniassa useat korkean tason poliitikot ovat jo aiemmin vihjailleet Venäjän olleen teon takana. Esimerkiksi Britannian ulkoministeri Boris Johnson on sanonut Skripalin tapauksen muistuttavan entisen venäläisagentti Aleksandr Litvinenkon tapausta.

Litvinenko kuoli Lontoossa vuonna 2006 juotuaan myrkytettyä teetä. Britannia syytti Venäjää Litvinenkon kuolemasta.

Skripalit kriittisessä tilassa

Skripal ja hänen 33-vuotias tyttärensä löydettiin tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä Britannian Salisburysta sunnuntaina 4. maaliskuuta. Viimeisimpien tietojen mukaan Skripal ja hänen tyttärensä ovat edelleen tehohoidossa ja kriittisessä tilassa.

Vakavia oireita sai myös ensimmäisten joukossa ostoskeskukseen tullut poliisi. Hän on jo paremmassa kunnossa ja kykenee esimerkiksi puhumaan.

Times on kertonut aiemmin, että poliisi selvittää, toiko Skripalin tytär tietämättään hermomyrkkyä Britanniaan. Tytär matkusti toissa viikolla Venäjältä Britanniaan.

Skripal on Venäjän sotilastiedustelun entinen upseeri. Hänet tuomittiin vuonna 2006 vakoilusta Britannian hyväksi. Skripal sai turvapaikan Britanniasta vuonna 2010, kun Venäjä armahti hänet vastineeksi Yhdysvaltain palauttamista venäläisagenteista.

STT