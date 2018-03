"May alkaa herätä brexit-todellisuuteen"

Theresa May tarjosi odotetussa puheessaan konkretiaa, mutta ei antanut periksi suurista linjoista.

–Meidän pitää hyväksyä, että kun lähdemme EU:sta, moni asia tulee muuttumaan, Britannian pääministeri Theresa May varoitti odotetussa puheessaan perjantaina. May hahmotteli noin 45 minuuttia kestäneessä puheessa sitä, miten EU ja Britannia voivat päästä yhteisymmärrykseen tulevista kauppasuhteista. May tunnusti, että Britannia ei voi saada neuvotteluissa kaikkea haluamaansa. Hän totesi, että esimerkiksi ulkomaankaupalle tulee välttämättömiä esteitä.

–May alkaa herätä brexit-todellisuuteen, arvioi konservatiivien kansanedustaja Anna Soubry BBC:llä tuoreeltaan puheen jälkeen.

Mayn puhe keskittyi talousasioihin, mutta hän sivusi myös keskeistä Pohjois-Irlannin kysymystä. Eroneuvottelujen avainkysymyksiä on, millaisen kauppasopimuksen EU ja Britannia tekevät. EU ja Britannian oppositio haluaisivat maan pysyvän jatkossakin EU:n sisämarkkinoilla. Kovan linjan brexit-leiri, muun muassa Mayn omassa puolueessa, vastustaa tätä ja kannattaa puhtaasti taloudellista vapaakauppasopimusta.

Puheessaan May asettui johonkin näiden linjojen väliin.

–Me haluamme kauppasopimuksen, joka on laajempi ja syvempi kuin yksikään tähän mennessä tehty sopimus missään päin maailmaa, May linjasi.

Hän sanoi tavoittelevansa "sopimusta tulleista", mutta ei tulliliittoa. Pohjois-Irlantiin May kaavaili ratkaisua, jossa rajavalvontaa voitaisiin välttää erilaisin sopimuksin. Esimerkiksi suuret yritykset voisivat kuljettaa tuotteitaan edelleen ilman tullimuodollisuuksia.

May korosti, että tulliliitto ei sovi Britannialle, koska maa haluaa itse solmia omia kauppasopimuksia kolmansien maiden kanssa. Hän muistutti, että kaikissa EU:n tekemissä kauppasopimuksissa on erityispiirteitä.

–Jos meidän mallimme on rusinoiden poimimista, silloin kaikki kauppasopimukset ovat rusinoiden poimimista, May näpäytti.

–Hallituksen ongelma on, että se yrittää löytää taloudellisen ratkaisun. EU:lle brexit on täysin poliittinen kysymys. Se haluaa kaikin keinoin suojella omien sisämarkkinoidensa yhtenäisyyttä ja siinä tappiot Britannian kanssa käydyssä kaupassa ovat toisarvoisia, Soubry kritisoi puoluetoveriaan Mayta.

Mayn puhe otettiin vastaan varovaisen positiivisesti Britanniassa. Pääministeriä on kritisoitu siitä, että tämä ei ole onnistunut esittämään konkreettisesti mitä hallitus neuvottelujen eri osa-alueilla haluaa. Perjantaina May kertoi useita esimerkkejä brittien tavoitteista.

Mayn mukaan Britannia haluaa pysyä mukana useissa eurooppalaisissa toimielimissä. Hän mainitsi muun muassa ilmailun sekä lääke- ja kemianteollisuuden aloina, joilla britit ovat halukkaita jatkamaan EU-yhteistyötä. Myös tiedeyhteistyöstä May haluaa pitää kiinni.

May muun muassa myönsi, että Euroopan tuomioistuimen ratkaisut vaikuttavat Britanniaan eron jälkeenkin. Toisaalta hän totesi, että Britannian parlamentti voi halutessaan säätää myös eurooppalaisesta oikeuskäytännöstä poikkeavia lakeja.

Vastatessaan toimittajien kysymyksiin May korosti puheensa jälkeen, että Britannia on edelleen valmis lähtemään EU:sta tarvittaessa vaikka kokonaan ilman erosopimusta.