Malesialaismedia: Suomalaisturisti kateissa Pulau Tiomanin saarella

Filippiineillä tuhoisa isku katoliseen kirkkoon, ainakin parikymmentä kuoli ja kymmeniä haavoittui

Filippiineillä ainakin 18, joidenkin tietojen mukaan liki 30 ihmistä on kuollut kahden pommin räjähdettyä katolisessa kirkossa Jolon saarella maan eteläosassa. Lisäksi kymmeniä on haavoittunut. Suurin osa uhreista on siviilejä, mutta joukossa on myös sotilaita. Lue lisää