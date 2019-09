Mafia ei säästä naisia ja lapsia – vanha kunniamyytti joutaa romukoppaan

Venäjän poliisi kertoi pidättäneensä Putinia karkottamaan lähteneen shamaanin Siperiassa

Venäjällä poliisi on kertonut pidättäneensä siperialaisen shamaanin, joka on ollut kävellen matkalla maan pääkaupunkiin Moskovaan manaushommiin. Hänen tavoitteenaan on ollut ajaa ulos maan presidentti Vladimir Putin, jota hän kuvailee demoniksi. Lue lisää