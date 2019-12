Maastopalo saartanut tuhansia ihmisiä rannalle Australian kaakkoisosassa

SYDNEY

Australian kaakkoisosassa tuhannet ihmiset ovat paenneet maastopaloa rannikolle suositulla turistialueella.

Neljätuhatta ihmistä on loukussa Victorian osavaltiossa Mallacootan alueella. Myös monissa muissa rannikkotaajamissa ihmiset ovat hakeutuneet paloja pakoon rannoille.

Muun muassa Guardian-lehti on julkaissut rannikolta punahehkuisia kuvia, joissa maisema on peittynyt sankkaan sumuun. Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa kuvissa näkyy, kuinka päivä on pimentynyt savun täytettyä taivaan.

Viranomaisten mukaan saarroksiin joutuneiden evakuointeja joko meritse tai ilmateitse valmistellaan. Ihmiset ovat kertoneet sosiaalisessa mediassa paenneensa paikalta veneillä tai laittaneet pelastusliivit päälle, jos heidän täytyy pelastautua veteen.

Lämpötilat saattavat nousta maastopaloalueilla hengenvaarallisiksi jo paljon ennen kuin varsinaiset liekit saapuvat. Victorian osavaltion pelastusviranomaiset ovat sanoneet, että mereen pakeneminen on viimeinen vaihtoehto.

Viranomaiset ovat jo päivien ajan patistelleet kymmeniätuhansia turisteja lähtemään, mutta pakeneminen on monin paikoin jo myöhäistä.

Tuli tuhosi pikkukylän pääkadun

Victorian osavaltiossa neljä ihmistä ja Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa kolme ihmistä on kateissa maastopalojen jäljiltä, kertoo yleisradioyhtiö ABC.

Uuden Etelä-Walesin katoamistapauksista kaksi on Cobargon kylästä, jonka pääkadun hallitsematon maastopalo on tuhonnut. Osavaltion johtava palopäällikkö Shane Fitzsimmons sanoi yleisradioyhtiö ABC:lle, että tuli tuhosi kylässä kymmeniä rakennuksia.

Liekit ovat saavuttaneet myös tiheästi asuttuja paikkakuntia, kuten Batemans Bayn noin 300 kilometriä Sydneystä etelään.

Palot ovat olleet paikoin niin voimakkaita ja niistä on muodostunut niin sankkaa savua, että palojen seuranta ilmasta ja vesipommitukset on jouduttu keskeyttämään, Uuden Etelä-Walesin pelastusviranomaiset kertovat.

Rajut maastopalot ovat riivanneet Australiaa jo kuukausia. Viime päivinä tilannetta ovat pahentaneet helleaalto ja kovat tuulet.

Maanantaina 100 000 ihmistä joutui pakenemaan Victorian osavaltiossa sijaitsevan Melbournen suurkaupungin lähiöistä. Uudessa Etelä-Walesissa jälleen uusi vapaapalokuntalainen on kuollut sammutustöissä. Osavaltiossa on aiemmin kuollut kaksi maastopaloja sammuttanutta vapaapalokuntalaista.

Maastopalokriisin aikana yhteensä kymmenen ihmistä on kuollut ja yli tuhat kotia tuhoutunut. Maata on palanut yli kolme miljoonaa hehtaaria, mikä on enemmän kuin Belgian pinta-ala.